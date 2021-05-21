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賓大醫院要求員工接種疫苗 或引仿效

記者謝哲澍／綜合報導
賓州大學醫院要求員工須接種新冠疫苗。(美聯社)
賓州大學醫院要求員工須接種新冠疫苗。(美聯社)

賓州大學醫院(University of Pennsylvania Health System)要求所有員工在9月1日前接種新冠疫苗，引發熱議。希望此舉能夠「為那些猶豫不決的人樹立榜樣」。大費城商業聯合會(Greater Philadelphia Business Coalition)表示，由醫療系統來領導強制疫苗推廣符合邏輯，因為它所服務的人群染疫概率更高，賓大此舉可能引發其他雇主效仿。

Doylestown Health和Jefferson Health兩大醫療系統表示，正在評估是否需要強制接種疫苗。費城地區最大的雇主，包括坎貝爾湯公司(Campbell Soup Co.)、庫珀大學醫療系統(Cooper University Health Care)、藍十字健保(Independence Blue Cross)、河流賭場(Rivers Casino)等表示，鼓勵但不強制要求員工接種。

強制員工接種將很可能引發一系列訴訟。賓大學法學院教授費爾德曼(Eric Feldman)表示，如果有更多的私人雇主決定強制要求員工接種，考慮到強制疫苗接種作為重要的公共衛生措施已有100多年的歷史，雇主將有強有力的法律根據，「很難證明此舉違反民權法案(Civil Rights Act)」。

平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)去年12月表示，公司可以要求員工接種疫苗，但必須允許根據美國殘疾人法案(Americans with Disabilities Act)具有疫苗豁免的員工繼續工作。

費城國際律師事務所奧康納(Cozen O'Connor)勞資關係律師施密特(Mike Schmidt)認為，許多雇主不希望強制接種使他們陷入麻煩，「除了訴訟外，公司也會考慮到人資問題：假設30％的員工不想接種疫苗，雇主是否願終止合約？」

疫苗 費城 美國

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