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南澤西亞裔傳統月500人同歡 文化攤位吸睛

記者劉偉╱新澤西州報導
南澤西亞裔聯盟在活動現場。(記者劉偉╱攝影)
南澤西亞裔聯盟在活動現場。(記者劉偉╱攝影)

由南澤西亞裔同盟(Asian American Alliance in South Jersey)主辦的2021年南澤西亞裔傳統月文化節活動，上周六在新澤西伊夫舍姆市(Evesham Township) 舉行，華韓裔學校和社團近500多人參與這一年多來難得的郊外聚會。

潘甯醫生的古箏獨奏（主辦方提供）
潘甯醫生的古箏獨奏（主辦方提供）
主贊助商恒發超市在現場超人氣，左起為許成、Jessie、陳婷。（記者劉偉/攝影）
主贊助商恒發超市在現場超人氣，左起為許成、Jessie、陳婷。（記者劉偉/攝影）

伊夫舍姆市長Jaclyn Veasy、副市長Heather Cooper、國會眾議員金安迪(Andy Kim)、州參議員阿迪戈(Dawn Addiego) 、辛格爾頓(Troy Singleton)，南澤西亞裔同盟主席高霓(Nina Gao)出席祝賀。金安迪強調，亞裔美國人是美國人，亞裔美國人的節日就是美國人的節日。他並向南澤西亞裔同盟、恒發超市等頒發表揚獎。

南澤西韓語學校的組鼓。（記者劉偉/攝影）
南澤西韓語學校的組鼓。（記者劉偉/攝影）
印度手繪（記者劉偉/攝影）
印度手繪（記者劉偉/攝影）

各族裔的文化攤位最引人注目，Perkins藝術中心的彩墨畫、摺紙示範，華夏櫻桃山中文學校的猜謎語送文具等，本次活動的主贊助商，去年剛開業的恒發超市櫻桃山店，現場分發禮品。現場也有印度裔的手繪和韓裔的文化攤位。

活動現場（記者劉偉/攝影）
活動現場（記者劉偉/攝影）

文化藝術表演也熱鬧非凡，包括潘甯醫生的中國古典樂器介紹與古箏獨奏、趙長軍武術學院的武術表演、Dorothy·李老師的中國民族舞蹈，以及南澤西韓語學校的舞蹈、組鼓、印度寶萊塢舞蹈與傳統服飾介紹等。

圖說：聯邦眾議員金安迪（左三）專程來參與亞裔文化節活動，右二為南澤西亞裔同盟主席...
圖說：聯邦眾議員金安迪（左三）專程來參與亞裔文化節活動，右二為南澤西亞裔同盟主席高霓。（主辦方提供）

亞裔 美國 韓裔

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