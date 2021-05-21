全食超市新州再開4店 日期、地點未定

亞馬遜將在帕拉姆斯開設新州首家生鮮超市Amazon Fresh。(Amazon.com)

亞馬遜 計畫於帕拉姆斯(Paramus)開設首家生鮮超市Amazon Fresh，位於Ridgewood Avenue以北的17號公路旁、此前關閉並被亞馬遜收購的Fairway Market。亞馬遜旗下的全食超市(Whole Foods)日前並表示將在新州增設四家門店，分別位於韋恩(Wayne)、林岸湖(Woodcliff Lake)、澤西市(Jersey City)和斯基爾曼(Skillman)，但未宣布開業日期、確切地點。

全食超市在全美有500多店，在新澤西 則有20家。目前全美有12家Amazon Fresh超市運營，主要在西岸。與全食超市相比，Amazon Fresh以更低的價格提供更多種類的商品；門店規模也更大，一般有4萬平方呎。

Amazon Fresh超市特色之一是可選的免結帳購物。商店提供特殊推車Dash Carts，消費者不需在收銀台掃碼，而是可以隨時離開超市，因為購物車會自動掃描商品並向顧客收費。商店還在通道設有「Ask Alexa」服務。公司暫未公布開業日期。