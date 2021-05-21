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新州疫苗接種率 帕拉姆斯、海洋市居冠

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州公布新冠疫苗接種率排名。(美聯社)
新州公布新冠疫苗接種率排名。(美聯社)

新州衛生廳本周公布各市鎮疫苗接種率，加強分配疫苗資源。目前人口超過1萬的市鎮中，帕拉姆斯(Paramus)與海洋市(Ocean City)接種比率最高，為58％。

接種率排在前十的還包括哈東野(Haddonfield)、密爾本(Millburn)、沃斯(Voorhees)、查塔姆(Chatham)、丹維爾(Denville)、摩爾斯鎮(Moorestown)、摩利斯(Morris)和櫻桃山(Cherry Hill)，均高於50%。

全州所有市鎮，無論人口數量，沿海社區的疫苗接種率都很高，一些人口較少的城鎮甚至超過100％。衛生廳解釋，這是由於許多賓州居民在此接種疫苗，使數據上的接種率增加；但不是新澤西居民。

墨菲表示，公布這些數據並不意味著在社區之間進行競爭，也不是為了羞辱任何社區，而是州府希望共用數據，並讓民眾瞭解為什麼將資源部署到某些社區。

根據州長辦公室此前公布的數據，新布朗士維克(New Brunswick)的接種率全州最低，僅24％符合條件的成年人接種。厄文頓(Irvington)和菲利普斯堡(Phillipsburg)也僅有29％，肯登(Camden)、東橘(East Orange)、彭博頓(Pemberton)、柏斯安波伊(Perth Amboy)和翠登(Trenton)也僅32％。

疫苗 布朗士 厄文

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