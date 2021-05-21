新州教師工會支持口罩令 促學區別冒任何風險

新州教師工會支持州長繼續執行口罩令。(美聯社)

州長墨菲堅持保留室內口罩 令，引發部分學區不滿。中央區域(Central Regional)學區總監帕拉帕尼德斯(Triantafillos Parlapanides)日前致信州長墨菲，請求他取消室內口罩令；但新州 教師工會(New Jersey Education Association)支持師生戴口罩。

帕拉帕尼德斯在信中稱，美國記錄到的新冠病例中，年齡在5至17歲之間的病例不到10％，受感染的兒童大多沒有症狀或輕度疾病，且所有願接種疫苗的老師都已經接種，因此可以解除口罩令，以便「學生可以正常呼吸，父母可在畢業典禮上看到孩子的笑臉。」

新州教師工會則反對這一說法，敦促學區不要冒任何風險或採取捷徑。工會發言人貝克(Steven Baker)指，目前醫學指南建議所有未接種疫苗者戴口罩，包括公立學校的大多數學生。

新州20日報告513例新增確診，單日25人染疫死亡，全州逾半數人口、近470萬居民已至少接種一劑新冠疫苗。

新州議會此前正推進一項法案，將終止新州因新冠病毒引發的公共衛生緊急狀態 ，但允許州長墨菲保留許多緊急狀態下才擁有的權力。眾議會議長科林(Craig Coughlin)20日突然取消對該法案的表決計畫，稱將對法案提出修改。

該法案引發新州共和黨的強烈反彈，譴責民主黨希望以疫情為藉口保留特權；眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)稱之為「危險的集權行為」。科林稱在與各界商討後，暫時取消表決。

新州本周成為東海岸唯一保留室內口罩的州，成為關注焦點；墨菲自去年3月以來每月延長一次公共衛生緊急狀況，這使得州長可以在沒有議會同意的情況下發布數十項行政命令，包括對居民和商業的限制。

如果議會無法通過法案，墨菲很可能將繼續延期緊急狀態。臨近的賓州18日初選，兩項修憲公投均過關，成為疫期全美首個以公投限制州長藉緊急行政權跨越立法程序的州。雖然5月底將全面解禁，賓州州長沃爾夫周四宣布再次延長緊急狀態，原因是可繼續獲得聯邦防疫資源。