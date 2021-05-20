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賓大醫院要求員工必須接種疫苗 或引仿效

記者謝哲澍／綜合報導
(美聯社)
(美聯社)

有關疫苗隱私話題一直是近來公共政策的焦點。賓大醫療系統(University of Pennsylvania Health System)日前要求所有員工在9月1日前接種新冠疫苗，引發熱議。賓大也要求學生接種疫苗以在秋季返校，但到目前尚不強制要求教職員工接種。

賓大醫療系統希望此舉能夠「為那些猶豫不決的人樹立榜樣」。大費城商業聯合會(Greater Philadelphia Business Coalition)主席戈德法布(Neil Goldfarb)表示，賓大的這一舉動可能會鼓勵其他雇主效仿。

戈德法布說，由醫療系統來領導強制疫苗推廣符合邏輯，因為它所服務的人群染疫概率更高，「我認為醫療組織將首先執行強制令，然後擴大到與公眾有很多直接聯繫的其他雇主，例如零售商和運輸工人。」

該小組的成員下周將舉行一次有關疫苗推廣和政策的活動，並涵蓋強制口罩、疫苗等一系列問題。Doylestown Health和Jefferson Health兩大醫療系統表示，他們正在評估是否需要強制接種疫苗，並正在密切留意局勢。

費城地區最大的雇主，包括坎貝爾湯公司(Campbell Soup Co.)、庫珀大學醫療系統(Cooper University Health Care)、獨立藍十字(Independence Blue Cross)、河流賭場(Rivers Casino)、天普大學醫療系統(Temple University Health System)、Vanguard Group Wawa和富國銀行(Wells Fargo)表示，他們鼓勵但不強制要求員工接種。

庫珀發言人說，由於其團隊中將近80％的成員已完成疫苗接種，目前不考慮強制接種規定。該地區最大的健保公司Independence未強制要求接種，但目前僅允許接種疫苗的員工返回公司總部工作。

強制員工接種將很可能引發一系列訴訟。賓大學法學院教授費爾德曼(Eric Feldman)表示，如果有更多的私人雇主決定強制要求員工接種，那麼考慮到強制疫苗接種作為重要的公共衛生措施已有100多年的歷史，雇主將有強有力的法律根據，「很難證明此舉違反民權法案(Civil Rights Act)」。

平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)去年12月表示，公司可以要求員工接種疫苗，但必須允許根據美國殘疾人法案(Americans with Disabilities Act)具有疫苗豁免的員工繼續工作。

費城國際律師事務所奧康納(Cozen O'Connor)勞資關係律師施密特(Mike Schmidt)認為，許多雇主不希望強制接種使他們陷入麻煩，「除了訴訟外，公司也會考慮到人資問題：假設30％的員工不想接種疫苗，雇主是否準備執行政策並終止30％的員工合同？」

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