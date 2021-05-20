費城檢察官克拉斯納拚連任 初選獲勝

克拉斯納初選獲勝。(美聯社)

被視為進步派、主張維護被告權利的費城 檢察官克拉斯納(Larry Krasner)，周二在初選中擊敗黨內挑戰者維加(Carlos Vega)，有望在11月的大選中連任成功。他表示第二個任期工作重心為刑事司法改革，並呼籲為預防犯罪提供更多資金。

根據美聯社的計算，截止周三早上，克拉斯納以65%比35%領先維加；後者19日通過社交媒體承認敗選，並感謝支持者。維加在費城有33年的檢察官經驗，起訴數千罪犯，後被克拉斯納解雇；他曾承諾上任後盡力保護亞裔 安全，獲得包括大費城亞裔酒商協會等華裔社團的支持。

維加。(美聯社)

比起維加維護治安的政見，克拉斯納更注重司法平等與改革，對被告公平待遇、減少囚犯人數、翻轉冤案、追究警察 責任，獲得民權團體、少數族裔民選官員支持。

費城民主黨此次罕見未支持任何參選者，市長肯尼(Jim Kenney)也拒絕表態。48歲選民史密斯(Karen Smith)為克拉斯納投票，稱作為非洲裔經常感受到司法不公平。馬拉楊克(Manayunk)社區人士蒂格(John Teague)則指克拉斯納以縱容犯罪的方式獲取選票，「他可以進行刑事司法改革，無需犧牲費城的治安。」

克拉斯納將在普選面臨共和黨律師佩魯托(Chuck Peruto)的挑戰。佩魯托在籌款遠遠落後，加上費城長期深藍，獲勝機率微乎其微。