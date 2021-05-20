我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

費城檢察官克拉斯納拚連任 初選獲勝

記者謝哲澍／綜合報導
克拉斯納初選獲勝。(美聯社)
克拉斯納初選獲勝。(美聯社)

被視為進步派、主張維護被告權利的費城檢察官克拉斯納(Larry Krasner)，周二在初選中擊敗黨內挑戰者維加(Carlos Vega)，有望在11月的大選中連任成功。他表示第二個任期工作重心為刑事司法改革，並呼籲為預防犯罪提供更多資金。

根據美聯社的計算，截止周三早上，克拉斯納以65%比35%領先維加；後者19日通過社交媒體承認敗選，並感謝支持者。維加在費城有33年的檢察官經驗，起訴數千罪犯，後被克拉斯納解雇；他曾承諾上任後盡力保護亞裔安全，獲得包括大費城亞裔酒商協會等華裔社團的支持。

維加。(美聯社)
維加。(美聯社)

比起維加維護治安的政見，克拉斯納更注重司法平等與改革，對被告公平待遇、減少囚犯人數、翻轉冤案、追究警察責任，獲得民權團體、少數族裔民選官員支持。

費城民主黨此次罕見未支持任何參選者，市長肯尼(Jim Kenney)也拒絕表態。48歲選民史密斯(Karen Smith)為克拉斯納投票，稱作為非洲裔經常感受到司法不公平。馬拉楊克(Manayunk)社區人士蒂格(John Teague)則指克拉斯納以縱容犯罪的方式獲取選票，「他可以進行刑事司法改革，無需犧牲費城的治安。」

克拉斯納將在普選面臨共和黨律師佩魯托(Chuck Peruto)的挑戰。佩魯托在籌款遠遠落後，加上費城長期深藍，獲勝機率微乎其微。

費城 亞裔 警察

上一則

費城完全接種者 周五起戶外免戴口罩

下一則

德州再處決死囚 反對者上街直播抗議

延伸閱讀

費城已完全接種者 周五解除戶外口罩令

費城已完全接種者 周五解除戶外口罩令

費城落選亞馬遜第二總部 新書爆內幕

費城落選亞馬遜第二總部 新書爆內幕
離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……
新費城招牌公司 設計新穎專業團隊 一條龍服務

新費城招牌公司 設計新穎專業團隊 一條龍服務
MOVE事件遺體處置失當 費城衛生局長辭職

MOVE事件遺體處置失當 費城衛生局長辭職
費城6月11日群聚解禁 仍須戴口罩

費城6月11日群聚解禁 仍須戴口罩

熱門新聞

導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)

以為可退500元 反遭詐走20萬 伊州男子痛失畢生積蓄

2021-05-12 13:31
民眾使用穿戴式疫苗卡順利進入NBA尼克隊主場麥迪遜廣場花園。（班頓醫生提供／KXAN）

穿戴式疫苗卡走紅 保護個資不怕盜

2021-05-13 20:54
商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
疑似溺斃的赫南德茲，與她當時所開的SUV。（KHOU）

FBI線報 休士頓失蹤女子陳屍池塘車中

2021-05-12 21:13
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在