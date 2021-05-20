緊急狀態結束後墨菲仍抓權 共和黨砲轟

Politico稱墨菲為「全美疫期最有權力的州長」。(美聯社)

新州參議會撥款委員會18日通過法案，擬於疫情公衛緊急狀態 結束後，允許州長墨菲保留許多緊急狀態下才擁有的權力。法案引發共和黨 強烈反彈，指民主黨希望以疫情為藉口保留特權。

根據法案，州長終結公衛緊急狀態後，仍將保留15項行政命令到2022年1月1日，包括：染疫住院人數增加或全州確診率增加時，可收緊口罩 和社交距離命令；暫停房客驅逐令、暫停保險公司取消不付款者保單、暫停斷水電、擴大戶外用餐規模、安養院必須向州提供每日數據報告、工作場所安全協議、夏令營規定、保護聯邦補貼，以及疫苗分配、檢測和數據收集的權力。

法案也允許墨菲在明年1月1日之前撤銷或更改上述15條命令中的任何一項。墨菲此前表態稱，如果議會通過法案允許他保留一些行政特權，以繼續保護居民並推廣疫苗，他將在下個月終結為期超過一年的公衛緊急狀況。

共和黨州參議員博根(Brian Bergen)表示，該提案將給州長「非緊急情況下的所有權力」。州參議員奧羅霍(Steven Oroho)指，名義上結束公衛緊急狀態，「試圖用狡猾的手段欺騙人們」。

新州本周成為東海岸唯一保留室內口罩規定的州，成為關注焦點；墨菲自去年3月以來每月延長一次公衛緊急狀況，因此可以在沒有議會同意的情況下發布數十項行政命令，包括對居民和商業的限制。墨菲也因此被政治媒體Politico稱為「全美最有權力的州長」。

儘管共和黨反彈強烈，但保留權力的法案已獲得參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)和眾議會議長科林(Craig Coughlin)的共同支持。考慮到新州民主黨占議會絕對多數，該法案有很可能通過兩會投票後交由墨菲簽字生效。

斯威尼也表態反對墨菲保留室內口罩令的做法，指應遵循最近的聯邦指南，即在大多數情況下，完全接種疫苗的人不再需要戴口罩或保持社交距離。