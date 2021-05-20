全美第1槍 賓州限制州長緊急行政權公投過關

州長沃爾夫疫期表現接受考驗。(美聯社)

賓州 18日初選，兩項有關限制州長緊急行政令的公投 議題，如同對州長沃爾夫疫期關閉非民生必需商業及校園、居家避疫、限制群聚等措施評分，結果共和黨 成功煽動人民不滿，兩項均過關，成為疫期全美首個以公投限制州長藉緊急行政權跨越立法程序的州，也讓其他州有類似矛盾的共和黨人躍躍欲試。

賓州州長將於明年改選，現任州長任期屆滿，共和黨也視公投結果為民意風向，共和黨全國委員會主席Ronna McDaniel表示，賓州民眾以選票推翻濫權的州長，是2022年共和黨將獲勝的信號。

根據非最終開票結果，54%投票者支持修改州憲法，授權議會隨時終止州長下令的災難緊急情況，不需州長最終簽名同意，或州眾議會三分之二絕對多數支持。此外，約相同的支持率，選民也同意州長宣布災難緊急狀態有效期，從90天縮短為21天。

新冠疫期，賓州州長與共和黨主導的議會多次因防疫政策產生衝突，甚至鬧上法院。州長並否決了多項議會企圖限制其行政權的法案，但共和黨缺少反否決所需的議會絕對多數，且州法官支持州長權力，最後只有選擇公投一途，才能繞過州長的否決權。

州長指縮減緊急行政令權限，會影響政府應急能力。州參議會多數檔領袖 Kim Ward則表示，選民決定權力平衡，人民有權對緊急狀態法規提出意見。

修正案仍須等州府認證投票結果才生效，最快為6月初。賓州公衛緊急狀態20日失效。