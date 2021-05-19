新冠擾學習 新賓州提留級法案由家長申請

疫期上網課，許多學生進度落後。(美聯社)

賓州 參議會近日通過法案，家長有權決定讓因新冠疫情 嚴重擾亂學習的子女留級一年，即便已達到升級標準，以免升級後差距逐漸擴大，但僅限下學年，且家長必需在7月15日前決定。目前是否留級由學校、老師決定。提案也適用特殊教育 學生，法案已送州眾議會審議。

提案議員Jake Corman表示，家長有權讓子女重讀一年，彌補學習落差。賓州教育廳近期發了一本80頁的教材，老師可用於讓學生加速追上進度，但老師指許多必要知識需打散融入不同課程，可能需數年，而且一些弱勢群體的學生，落後情況可能更嚴重。

新州一項類似的法案，上周也在州眾議會教育委員會經修改後過關，家長有權申請明年讓子女留級一年，經學校教師、輔導員評估，最後由校長決定。提案適用幼兒園至八年級，家長應於6月30日前以書面提出，校方可在之後決定。教育團體指，較寬鬆的期限讓家長、校方有較多時間溝通，且許多家長是收到期末成績單後，才知道子女學習落差有多大。

州府也撥款學區舉辦暑期課程，但教育維權團體Public Citizens for Children and Youth 指，六周半天的課程，不足以追上一年落後的進度。而且打完疫苗的家庭及老師，許多暑假都已安排出遊，多少人會參加暑期班，是否有充足師資，都是問題，也許需找退休教師幫忙。賓州教師工會表示，經歷疫期，教師都感疲累，但不同意讓非專業者代課。

教育組織Fit Learning創辦人Kimberly Berens博士指，暑期班、家教、額外作業等都是方法，建議家長重視今年暑假，慎選有聲譽的機構，讓子女有機會練習對日後學習最重要的英文、數學核心知識。