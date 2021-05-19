新州暫停驅逐 房東轉而提告賠償

新州更多房東將欠租房客告上法院。(美聯社)

新州 暫停驅逐令確保房客疫期不會因欠租流離失所，但房東 正尋找新的方法。負責政府住房福利的非營利性機構新州法律服務(Legal Services of NJ)指出，房東提告租客要求收回未付租金 的案件數量大幅增加。

據新州先進傳媒報導，租住在澤西市(Jersey City)的坦妮婭·奧爾蒂斯(Tanya Ortiz)日前收到了訴狀稱，房東要求她賠償1.5萬元，並指奧爾蒂斯違反租賃協議。

新州法律服務首席律師莫拉•桑德斯(Maura Sanders)說，通常房東依靠更簡單、更快捷的驅逐程式來追回損失的租金，但由於禁令的存在，一些新州房東利用民事案件作為杠杆來說服房客遷出，而此類訴訟不會違反州長的禁令。

奧爾蒂斯的代理律師艾米·阿爾伯特(Amy Albert)說，類似的民事案件會對租戶產生重大的財務影響，法官的判決將來可能會影響他們的信用評分，公開他們的稅收或收入紀錄，將會損害房客尋找新公寓的能力。

此外，訴訟也可能使租戶感到困惑。阿爾伯特說，很多租客認為，「哦，有禁止驅逐令，我知道。他們認為不會因為租金而被提告；但是從法律上講，訴訟仍可存在。我不認為這禁止驅逐令所想要表達的精神。」