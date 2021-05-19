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室內拒摘罩 新州成美國東岸特例

記者呂賢修╱綜合報導
墨菲堅持室內口罩令，不採納聯邦建議，成為關注焦點。(美聯社)
墨菲堅持室內口罩令，不採納聯邦建議，成為關注焦點。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)上周宣布更新防疫指南，已完全接種者，於室內外多數場合可不戴口罩。紐約、賓州、康州陸續採納，修改規定，原有意與新州同步解禁的德拉瓦州，州長卡尼周二也宣布，21日(周五)起加入其他州陣容，指聯邦的建議已眾所周知，可能很難再強制執行現規。新澤西州長墨菲表示室內口罩令將再維持數周，成為關注焦點。有人嘲弄，新州特殊法規很多，現在戴口罩就像汽車加油，只有新州禁止自己加。

好市多、沃爾瑪、山姆俱樂部、星巴克、CVS藥房、Trader Joe's、Home Depot、Kohl's等，越來越多連鎖賣場商店宣布顧客可免戴口罩，但新州門市除外。也沒有廠商因此要求檢查顧客疫苗卡。美國零售商協會(Retail Industry Leaders Association)表示，業者會盡力遵守地方法規，但可能造成商家困擾、顧客抱怨。

墨菲表示，全面摘罩為時尚早，沒有時間表，但不會永遠如此。太多人尚未接種疫苗，需要更多時間，也不應將檢查誰有打疫苗的責任推給商家。若未來幾周疫苗施打率持續上升，也許會再鬆綁口罩規定。

新州今年有州長選舉，共和黨也抓緊機會攻擊尋求連任的墨菲。州參議員Holly Schepisi指，科學就是科學，不應選擇性相信。新州羅文大學(Rowan University)公共政策學院院長Ben 相信新州方向正確，但州長應該不會堅持太久。現在支持墨菲決定的人，都是想討好他。反對者則將忽視其命令。

墨菲近日也受到包含食品、運輸等多個工會相挺，指口罩令有助保護第一線員工。此外，孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)近期民調則顯示，48%支持他連任，43%反對。58%受訪者支持州政府的防疫措施，僅27%認為規定過於嚴格。66%同意他疫期政策，但去年4月疫情高峰有79%支持率。墨菲則表示，不擔心防疫決策影響民調。

新州 口罩 疫苗

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與聯邦同步 華府放寬口罩令 21日再鬆綁商家客容量

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