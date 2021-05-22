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中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

健齒之路有寰宇植牙呵護 一站式服務為您省時省力又省錢

新澤西訊

  新州擁有60多年醫療臨床經驗的寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)是榮獲TOPDENTISTS官方認證並獲得榮譽獎牌的頂級牙科。寰宇植牙具備一流的口腔科醫師以及牙周病專家陣容，並有一位畢業於哥倫比亞大學的華人牙醫Dr. Li，可專門為僑胞提供華語服務。

  寰宇精益求精的治療維護口腔健康，桃李芬芳贏得口碑！寰宇植牙以“一站式”植牙服務聞名，保証為您省時省力又省錢！寰宇的牙冠、牙橋等製作都在中心完成，同時還提供最好的優惠方案與無息貸款，竭力減輕患者們的經濟負擔。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；與其他牙科相比較，此價格佔有不少的優勢。不僅如此，新冠疫情期間中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，並提供12個月無息貸款計畫，這就是“一站式”優勢之一的完美體現。

  寰宇有心，健齒一生，期待您來體驗，留下信任，帶走健康！歡迎致電免費諮詢，寰宇植牙三家中心為您提供全方位的服務。Fort Lee診所電話: 201-461-0003，地址: 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 電話: 201-374-1900,地址: 99 New Bridge Road，Bergenfield NJ 07621；新增West New York診所電話：201-758-7273，地址：4914 Kennedy Blvd, Suite #201，West New York, NJ 07093

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