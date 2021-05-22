一顆在夏日吃火鍋的心 殷老頭老火鍋來滿足您！

轉眼入夏，通常人們認為冬天寒冷的時候，才是吃火鍋的好時節，其實夏天吃火鍋也別有一番滋味，您若不信，何不來試試殷老頭老火鍋？

夏季氣候潮濕悶熱，體內積累的汗液無法排出，吃火鍋可以幫助排出體內的汗，使人感到神清氣爽。

近日氣勢不斷高漲的殷老頭重慶老火鍋是35年老火鍋傳承！以麻辣為主，分清湯、紅湯和鴛鴦火鍋。純手工古法制作5小時以上，每一鍋都是全新濃香的正宗重慶老味道！從食材品質到廚師的料理能力，再到對火鍋文化的理解和呈現，達到了國際高水準！殷老頭是新州獨一無二的純手工炒料火鍋店，保證使用上等的牛油和菜子油調製而成，麻辣鮮香，營養健康，堂吃出示covid疫苗 小白卡更有精喜菜品（鴨血/脆炸酥肉）贈送！

殷老頭老火鍋的鎮店之寶殷正權擁有“中國火鍋烹飪大師”之榮譽證書。殷師傅於1998年獲得四川省高級烹飪技師職稱，2019年創新菜廚王爭霸賽中，榮獲“重慶老火鍋特等獎”，2001年又獲得了重慶市火鍋調味師的資格證書。殷師傅憑著豐富的烹飪和調味經驗，勵志把他獨有的味道國際化。功夫不負有心人，在米其林美食封面也見到了殷老頭老火鍋的身影，作為一名兼任大廚的老闆還被著名的媒體評為“讓世界愛上中餐的華人廚師” ， 在大紐約 區飲食界好評如潮並口口相傳！

隨著疫情的好轉與疫苗的普及，大部分的餐飲商家已全面開啟，但是殷老頭老火鍋依然未放鬆警惕，嚴格遵守防疫規定，仍備有獨立隔間讓您吃得自在。就連調配小料都有專人服務，避免與他人的接觸機會， 部分小料已經是獨立包裝，一次性使用，乾淨衛生。所有工作人員按時檢測，店內外每天消毒數次，除了堂食，也歡迎食客打包外賣回家享用，保證食材和湯底品味統一。

殷老頭堅持每天進貨或進行補貨以保食材的新鮮，食材全部來自美國 當地的知名品牌零售和批發超市。內臟食材則由美國當地的供應商提供，做到安全和高品質保障。製作底料的食材是由殷師傅本人多次反復試驗，精挑細選出來的。辣椒，花椒，還有重慶老火鍋最不能缺的豆瓣醬，殷師傅自豪地說：“絕對是能找到的極品好料和最特別的豆瓣醬！”牛油也是新鮮熬製而成，完全由新鮮牛板油與天然香料提煉，色澤紅亮，不結塊兒，無任何添加劑。鍋底的水掌握適中，三分水，七分油，沸騰的泡泡之中有香醇的紅油顏色，並非是透明色，食材上才能掛住油。

殷師傅小建議：吃火鍋時適當飲用香油， 可以讓食物更香美潤滑；令食物迅速降溫，減少食物辛辣感，讓更多不太能吃辣的食客們也能自在的享受重慶老火鍋的美味，同時可以保護嗓子和胃，也減少拉肚子的機率。

目前店內還特別推薦川味小炒，地道美味不可錯過（僅限外賣）地址：561 US-1, EDISON, NJ 08817電話:732-317-4894手機:732-692-7046營業時間：週一至周日12PM~10PM，戶外堂吃先到先得！