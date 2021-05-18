新州取消戶外口罩令 解除旅行隔離規定

新州解除戶外口罩規定。(美聯社)

州長墨菲周一取消為期十個月的室外口罩 令，繼續保留室內口罩令，要求已接種或未接種疫苗 者，繼續在室內公共場所戴口罩；小型私人聚會，已接種疫苗者不再需要戴口罩。他也同時宣布，允許學校提供網路、課堂雙軌教學的命令暑假失效後，新學年將全面恢復在校上課。

聯邦疾病防治中心(CDC)此前修改指導意見，稱完成新冠疫苗接種者(fully vaccinated)可不戴口罩外出。墨菲則指商家難以檢查顧客的疫苗接種情況。

州長辦公室還發表了聯合食品與商業工人國際工會(International Food and Commercial Workers International Union)國際主席佩羅(Marc Perrone)的支持聲明，稱疫情還未結束，第一線人員需要保護。

墨菲保留室內口罩令的做法，遭到共和黨抨擊。州參議員Michael Testa指紐約和賓州都已宣布取消室內口罩令。新澤西成為全美少數幾個保留室內口罩令的州之一，也是東北部唯一的州。

新州 19日起將取消戶外群聚人數限制，室內私人聚會放寬至50人。商店、餐廳、戲院等，若能保持六呎距離，將無容量限制。

CDC呼籲疫苗接種者在擁擠的室內環境中仍應戴口罩，例如公車、飛機、醫院等。免疫力低者應先諮詢醫生，未接種疫苗者在室內公共場合仍應戴口罩。

新州17日報告490例新增確診，單日13人染疫死亡。州政府當日還宣布解除原本就名存實亡的旅行隔離令，但旅行者仍需遵守聯邦政府的旅行防疫規定。