我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

新州取消戶外口罩令 解除旅行隔離規定

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州解除戶外口罩規定。(美聯社)
新州解除戶外口罩規定。(美聯社)

州長墨菲周一取消為期十個月的室外口罩令，繼續保留室內口罩令，要求已接種或未接種疫苗者，繼續在室內公共場所戴口罩；小型私人聚會，已接種疫苗者不再需要戴口罩。他也同時宣布，允許學校提供網路、課堂雙軌教學的命令暑假失效後，新學年將全面恢復在校上課。

聯邦疾病防治中心(CDC)此前修改指導意見，稱完成新冠疫苗接種者(fully vaccinated)可不戴口罩外出。墨菲則指商家難以檢查顧客的疫苗接種情況。

州長辦公室還發表了聯合食品與商業工人國際工會(International Food and Commercial Workers International Union)國際主席佩羅(Marc Perrone)的支持聲明，稱疫情還未結束，第一線人員需要保護。

墨菲保留室內口罩令的做法，遭到共和黨抨擊。州參議員Michael Testa指紐約和賓州都已宣布取消室內口罩令。新澤西成為全美少數幾個保留室內口罩令的州之一，也是東北部唯一的州。

新州19日起將取消戶外群聚人數限制，室內私人聚會放寬至50人。商店、餐廳、戲院等，若能保持六呎距離，將無容量限制。

CDC呼籲疫苗接種者在擁擠的室內環境中仍應戴口罩，例如公車、飛機、醫院等。免疫力低者應先諮詢醫生，未接種疫苗者在室內公共場合仍應戴口罩。

新州17日報告490例新增確診，單日13人染疫死亡。州政府當日還宣布解除原本就名存實亡的旅行隔離令，但旅行者仍需遵守聯邦政府的旅行防疫規定。

口罩 疫苗 新州

上一則

防疫鬆綁、公路施工 伊州交通比疫情前更壅塞

延伸閱讀

新州取消戶外口罩令

新州取消戶外口罩令
CDC防疫新指南 新州不跟進 賓州採納 費城研議中

CDC防疫新指南 新州不跟進 賓州採納 費城研議中
賓州採CDC新建議 新州口罩令不變

賓州採CDC新建議 新州口罩令不變
新州州長墨菲支持率下滑 仍獲半數選民青睞

新州州長墨菲支持率下滑 仍獲半數選民青睞
新州擬隨聯邦 完全接種疫苗 可不戴口罩外出

新州擬隨聯邦 完全接種疫苗 可不戴口罩外出
新州商界聯手致函墨菲 要求制定解禁時間表

新州商界聯手致函墨菲 要求制定解禁時間表

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
部分中國數字貨幣挖礦公司可能在德州擴大營運。(Unsplash網頁)

北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心

2021-05-10 18:17
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)

以為可退500元 反遭詐走20萬 伊州男子痛失畢生積蓄

2021-05-12 13:31
藥局搞錯，奧斯汀女子接種兩劑不同疫苗。(哈里斯縣衛生局）

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣

2021-05-11 20:59
僑務促進委員王妍霞女士病逝，享年70歲。（朱江提供）

僑務促進委員王妍霞染疫病故 發病前無症狀突陷昏迷

2021-05-10 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在