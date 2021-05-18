全民埋單 疫期貸款43億 議長後悔

新州 議會此前通過近43億元貸款 計畫，幫助州政府平衡預算。州參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)近期承認後悔，認為貸款計畫推行進度過快，且在沒有選民參與的情況下做出決定並不正確。

在稅收高於預期，又獲得聯邦政府巨額補助的情況下，新州政府高達43億元的非必要貸款顯得有些尷尬。惠譽評級(Fitch Ratings)指，新州未來十年將面臨每年5億元的貸款償還。

根據貸款條約，新州最終貸款利率為1.94%，36億7200萬元為貸款本金(Principal)，6億元為保險費(premium)，普通義務債券(general obligation bonds)通過私募市場發行。

財政廳最初預計2020財年的房地產銷售稅同比增長將不到1%，疫情 影響下遺產稅收也大幅增加，比上一財年高出近30%。

斯威尼表示，當時的貸款計畫太過倉促，應該延後以便更清楚地瞭解新州最終的收入情況。新州政府原本預計收入短缺將是「毀滅性的」，但最新財政報告顯示幾種稅收優於預期，且受益於拜登總統簽署的疫情紓困法案，新州還額外獲得250億元。

共和黨州參議員Declan O'Scanlon表示，「根據已經知道的數字，其實根本不需要這筆錢。」

非營利監察組織「會計真相」(Truth in Accounting)去年發布的年度財務調查報告顯示，新州長期財務狀況連續第六年排在全美倒數第一。新州債務高達1896億元，人均政府債務達到5萬7900元，多年來位列全美最高。