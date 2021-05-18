費城落選亞馬遜第二總部 新書爆內幕

圖為紐約亞馬遜辦公室。(美聯社)

電商巨頭亞馬遜 (Amazon)第二總部選址，曾在全美掀起浪潮，費城 一度入圍 決選名單但最終落選。矽谷記者、暢銷書作家斯通(Brad Stone)出版的新書爆料稱，費城當時是亞馬遜最終的三個選擇之一，但可能由於高管的一句戲言而落敗。

根據斯通的新書「Amazon Unbound」，一位高管在最終決定時打趣說，他永遠都不想住在有老鷹隊(Philadelphia Eagles)的費城，因為他是紐約巨人隊(New York Giants)的忠實球迷。

斯通引用匿名者回憶，會議上，亞馬遜時任網路服務負責人賈西(Andy Jassy)曾戲言不喜歡費城；在創始人貝佐斯宣布從執行總裁位置退下後，賈西成為該公司的首席執行官。

費城市政府當時為亞馬遜新總部提供了三個選址，包括總價值超過10億元的大學城「uCity Square」，擁有3萬6000平方呎商業、零售、住宅區域的新興企業中心海軍工廠，以及市中心、將斥資65億元改建的30街火車站。最終亞馬遜選擇維州阿靈頓。

斯通寫道，搜索團隊將決賽入圍者分為三類：「不可行」、「存在爭議」和「頂級」。費城入圍了「頂級」名單，而同樣伸出橄欖枝的匹茲堡則被列為「不可行」，因為亞馬遜認為它仍未從經濟困難中恢復過來。

頂級名單原本包括費城、芝加哥和洛麗(Raleigh)；但貝佐斯、賈西等其他公司高層最終依自己的目標清單，淘汰了這三個城市。高管們認為，費城「並非工程技術人才的溫床」。

亞馬遜發言人沒有立即評論斯通的書中有關費城競標的內幕。費城市府發言人表示，不清楚斯通新書關於費城的資訊。