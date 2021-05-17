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拜登：將分享2000萬劑美國使用中的三種新冠疫苗

新州取消戶外口罩令

記者謝哲澍／新澤西州報導
(美聯社)
(美聯社)

州長墨菲周一簽署行政命令，取消新州為期十個月的室外口罩令，繼續保留室內口罩令。他堅持要求新州所有已接種疫苗或未接種疫苗者，繼續在公共場所室內佩戴口罩；小型私人聚會上，接種疫苗者不再需要戴口罩。

聯邦疾病防治中心(CDC)此前修改指導意見，稱完成新冠疫苗接種者(fully vaccinated)可不戴口罩外出。墨菲則稱商家無法檢查消費者的疫苗接種情況，「當人們去超市或五金店時，我們不會在門口檢查任何人的疫苗狀況。」

州長辦公室還發表了聯合食品與商業工人國際工會(International Food and Commercial Workers International Union)國際主席佩羅(Marc Perrone)的支持聲明，稱雖然疫苗接種正在幫助減緩病毒傳播，但疫情遠遠還未結束。

墨菲保留室內口罩令的做法也遭到共和黨抨擊。參議員Michael Testa稱墨菲的做法令人難以置信，特別是鄰州紐約和賓州都已宣布放棄室內口罩令。在紐約州宣布放棄後，新澤西成為全美少數幾個保留室內口罩令的州之一，也是東北部唯一的州。

CDC呼籲疫苗接種者在擁擠的室內環境中仍需佩戴口罩，例如公共汽車、飛機、醫院、監獄和無家可歸者收容所。另外，鼓勵免疫力低下者在脫下口罩之前先與醫生交談。未接種疫苗者在公共室內仍應戴口罩。

新州17日報告490例新增新冠病毒感染確診病例，單日13人染疫死亡；州政府當日還宣布解除原本就名存實亡的旅行隔離令，但旅行者仍需遵守聯邦政府的旅行防疫規定。

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