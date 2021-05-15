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新州立法通過 在地購物可抵扣地產稅

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州立法，鼓勵居民在本地消費。(美聯社)
新州立法，鼓勵居民在本地消費。(美聯社)

州長墨菲近日簽署法案，准許地方政府讓居民在當地消費(shop local)可抵扣地產稅。這項計畫旨在減輕居民的地產稅負擔，同時促進地區商業發展。

新法將允許地方制定激勵計畫，以減免地產稅的方式鼓勵居民光顧其本地商家。根據計畫，地方政府將提供一張購物卡，供居民在當地商店消費時使用，其中一定比例的金額作為抵稅；外地購物者亦以回扣支票(rebate check)的方式獲得他們的獎勵。

新州平均地稅9112元，全美第一。居民不滿州政府在控制地產稅方面的成果，根據孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)最新民調，僅14％的受訪者認為新州地產稅的情況有所改善。

新州參眾兩會全票通過該法案。法案發起人、州眾議員Nicholas Chiaravalloti稱，該計畫能鼓勵居民支持本地商業、降低地產稅，實現雙贏；居民在當地消費的每一分錢都能降低他們的地稅帳單。

該計畫並非原創，包括馬伯洛市(Marlboro)、友聯市(Union Township)、布里克(Brick)、老橋市(Old Bridge)、西橘市(West Orange)、東布朗士維克(East Brunswick)等地此前均已開設類似計畫，並取得成效。

友聯市特區(Special Improvement District)主管Fatimah Raymond說，該市持卡的居民，半年內累計減免4350元地產稅。馬伯洛市長霍尼克(Jonathan Hornik)則表示，2012年開啟該計畫五年內，居民已經累計減免23萬元地產稅，並為商家帶來超過400萬元營收

新州 民調 營收

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