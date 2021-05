賓州5.18初選 費城選民多1項公投議題

賓州5月18日將舉行初選。(美聯社)

賓州 5月18日初選,除州府的四項公投 ,費城選民將額外面對一項公投議題:是否同意執照及上訴委員會(Board of License and Inspection Review)增加委員。該委員會主要業務為審理民眾對市府執照及檢查局(Department of Licenses and Inspection)的上訴,增加人員有助減輕案件積壓。

市議員Cherelle Parker提案增員,目前無人公開反對,但所涉法規需交公投決定。該委員會主要審理承包商、商家、屋主、房東、租客違反消防、建築法規,以及申請槍證遭拒、槍證被註銷等上訴。委員會獨立於市府局處之外,聽審上訴案件時,六名成員需有多數在場,而疫期積壓案件快速增加。

選民若圈選「是」,代表同意將委員增至九人,且可三人一組聽審。若選擇「否」,則是維持現狀。

賓州四項公投議題有三條與州憲法相關,其一為參眾兩會是否有權透過多數表決,終止州長宣布的緊急狀態 ,而不需州長最終簽字才能生效。第二項,是否限制州長宣布緊急狀態的時效,目前依法為90天,延長次數不限。第三項,賓州憲法是否應增條款,明白規定州民法律公平權益不因族裔而有差別。另一項為是否同意市鎮消防、急救單位可申請貸款?