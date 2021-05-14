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CDC防疫新指南 新州不跟進 賓州採納 費城研議中

記者呂賢修╱綜合報導
聯邦鬆綁口罩規定，新州、費城暫不跟進。(美聯社)
聯邦鬆綁口罩規定，新州、費城暫不跟進。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，已完成新冠疫苗接種者，多數室內外場合免戴口罩，也不需與人保持距離。新澤西州長墨菲同日表示，新州現行口罩、社交距離規定依然有效。賓州則宣布立即採納聯邦建議，費城仍在研議。

CDC仍建議完成接種者在醫院、長照中心、監獄、遊民避難所，以及飛機、公車、火車、車站、機場等場所仍應戴口罩，並與人保持距離，免疫系統較弱者，應先諮詢醫生。此外，也必須繼續遵守地方政府、商家或職場的相關防疫規定。

新州目前要求所有人在室內外，若不能維持社交距離時，須戴口罩。當被問到是否跟進放寬，州長墨菲表示，目前不考慮。州長辦公室指，經與衛生廳討論，繼續努力提升疫苗接種率，仍為目前最重要防疫策略。

賓州衛生廳代理廳長Allison Beam表示，新指南有助鼓勵更多人接種疫苗，州府已承諾18歲以上居民接種率達七成時，解除所有口罩規定。

費城雖然將於6月11日終止所有群聚人數規定，但暫無取消口罩令的時間表，市府日前指，屆時可能派員稽查大型宴會、商場、球賽等是否違規。也許秋、冬季疫情反撲，仍須繼續戴口罩，也需要更多證據證明，目前疫情減緩是因疫苗接種，而非季節性因素。

CDC指南網址：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html。

口罩 疫苗 防疫

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