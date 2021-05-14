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聯邦點頭 哈德遜新隧道專案可進入設計階段

記者謝哲澍／新澤西州報導
新隧道將取代已有百年歷史、年久失修的舊隧道。(美聯社)
新隧道將取代已有百年歷史、年久失修的舊隧道。(美聯社)

聯邦運輸局(Federal Transit Administration)日前批准紐新之間的哈德遜隧道(Hudson Tunnel)專案可進入設計階段，標誌著這項紐新之間的重要樞紐工程跨出重要一步。新隧道將替代目前已有110年歷史的舊隧道，解決美鐵(Amtrak)和新州運輸局(NJ Transit)東北走廊線的主要瓶頸。

門戶計畫發展委員會(Gateway Development Commission)共同主席Grewal-Virk說，聯邦運輸部有望在5月28日獲得環境影響報告書的決定紀錄，批准新澤西和紐約之間的兩條新鐵路隧道的規劃，將使新州推進包括財產收購等一系列早期專案工作。

新的哈德遜隧道是預算超過200億元的「門戶計畫」(Gateway)的一部分，該計畫包括新建紐新之間的鐵路大橋、隧道、擴大賓州車站(Penn Station)以及改進部分現有軌道等，有助改善從波士頓到華府之間的交通。

然而前總統川普在2018年突然要求眾院議長萊恩阻止撥款給該計畫。時任運輸部長趙小蘭在會見紐新官員時稱，川普指示將該計畫踢出財政預算，是「基於公平理念」，暗示聯邦政府不願承擔此前所承諾的資金。

川普卸任後，紐新官員希望聯邦政府能夠恢復該計畫，呼籲總統拜登的基礎建設計畫增加對美鐵的撥款，並使新州和紐約可以申請聯邦基礎設施貸款和撥款用於地方政府分攤預算。

門戶計畫發展委員會指出，隧道建設計畫的延誤最終增加了該專案的成本，通貨膨脹使修建隧道的價格增加了3億元。美鐵董事會主席科西亞(Tony Coscia)表示，新隧道的建設成本為98億元；修復已有110年歷史的現有隧道成本18億元，總計116億元。

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