MOVE事件遺體處置失當 費城衛生局長辭職

Thomas Farley(左)因失職醜聞辭職。圖為他近期與市長出席活動。(美聯社)

費城 衛生局長Thomas Farley周四辭職獲准，因為1985年警方掃蕩非洲裔幫派 ，造成多名無辜民眾死亡的MOVE事件，法醫辦公室保管的多具遺體，經其同意，未辨認及歸還家屬便直接火化。

市長肯尼表示，近日衛生局長告知，在其首任任期內發生的上述事件。市長知情後指示局長立即辭職。法醫辦公室主任Sam Gulino則停職接受調查。市長並表示，已與事件相關家庭見面、道歉，承諾調查過程將保持透明，盡可能滿足家屬需求。

周四是該事件36周年。1972年。非洲裔男子John Africa在西費城成立激進革命組織MOVE。重大案件如1978年殺害一警，並造成16名警消受傷，九名組織成員事後被判終身監禁。1985年5月13日，警方以直升機在位於Osage Avenue及Pine Street的組織總部投彈，死傷慘重，並損毀大量民宅，導致多次民事訴訟，市府計賠償千萬元。

去年費城及全美各地，因明尼蘇達州佛洛伊德遭警察 壓頸致死，發生暴動。費城市議會則通過決議案，為當初警方為平息幫派，在西費城非洲裔社區投炸彈，造成包含五名兒童在內、共11人死亡，燒毀60多間房屋一事正式道歉。市長肯尼指此為修復族裔裂痕重要一步。