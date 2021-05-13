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適宜殘障人士生活 新州僅列35名

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為新州居民為殘障人士維權。(New Jersey Council on Developmental Disabilities)
圖為新州居民為殘障人士維權。(New Jersey Council on Developmental Disabilities)

新澤西並非殘障人士的最佳居住地。Policygenius網站日前公布全美最適合殘障居民居住的州排名，新州僅列35位，住房和生活成本，以及郊區交通出行問題是兩大原因。

該研究分四個類別：經濟數據，包括收入和殘疾人的失業率；可負擔性，包括住房成本占收入的百分比；居民出行；以及公共衛生系統。麻州以59.43的得分排名全美第一，密西西比35.77墊底，新澤西48.59分。

新州在七個宜居性指標中有四項排名前五，但因是生活成本最高的州之一而失分。新州平均每月住房費用全美第三高，占該州殘疾人平均收入的69%之多。

此外，儘管一些城鎮居民可用公共運輸，但郊區的殘障居民卻寸步難行。新州在殘障人士就業方面同樣表現不佳，在46個地區中排名第43。經濟學者Nantanee Koppstein建議州政府改進殘障人士就業優先計畫。臨近的賓州有就業監督委員會；馬里蘭等州也都設有殘疾人就業部門。但新澤西的殘障人士就業服務非常孤立，缺乏相關支持和資源，「許多研究表明，有工作的殘疾人身心健康狀況更好，也在為稅收做出貢獻，收益大於投資。」

Policygenius並非唯一的專業排名。United Cerebral Palsy也根據各州對獨立性、鼓勵工作、追蹤健康、安全和生活品質等因素排名。新州在該榜單上也未能進入前十，臨近的紐約排名第四、馬里蘭排名第二。

就業 新州 新澤西

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