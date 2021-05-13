餐館紓困基金 中英文講座說分明

對於本月開放申請的最新一波聯邦餐飲業振興基金(SBA Restaurant Relief Fund)，聯邦小商業管理署(SBA)經濟發展專員郭曼麗，將於5月14日(周五)舉辦英文講座，5月17日(周一)則以普通話、廣東話進行，介紹如何申請。5月23日前申請者有優先被審核發放的機會。

英文講座時間為上午10時，登記網址：https://bit.ly/3uIGzyW。中文為下午3至5時，預約網址：http://bit.ly/CMP517。

該計畫提供每間餐廳獲得與疫情 有關的收入損失相當的不超過1000萬元的資金，每個分店可以獲得不超過500萬元。先申請先得。申請網址：https://bit.ly/3npw6pn。中文版問題提示：https://bit.ly/32SK8Gv。中文相關訊息：https://conta.cc/3vqXh5V。

申請資格：餐廳、餐車、大型活動的餐飲提供者、酒吧、酒館、零食和非酒精飲品吧 、麵包店、自釀酒酒吧、品酒室、酒吧台、小酒館等。

優先群體：至少51%的所有權屬於符合以下情況的一人或多人：女性、退伍軍人、社會或經濟上的弱勢群體。