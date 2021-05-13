救人不自救？ 費城警消近半仍未打疫苗

費城近半數警消仍未接種新冠疫苗。(美聯社)

費城警察 及消防員工會近日表示，雖然開放接種已數月，仍有近半數警消未施打新冠疫苗 ，但無族裔、區域等統計，警察局、消防隊則不願確認相關數字。因無法強制施打，此情況造成工會及市府為難，要保障所有人員安全，也需尊重個人選擇。

新冠疫苗接種速度減緩，Annenberg Public Policy Center近期民調 顯示，多數美國民眾認為疫苗有效、安全，但少數族裔仍缺乏信心。民調指75%受訪者相信新冠疫苗能有效防止病症，14%不確定，12%認為無效。至於尚未接種者， 60%相信有效，85%表示曾計畫接種，57%表示最後仍會接種。

17%不確定蚊子是否會傳染新冠病毒。答案是不會。21%不確定是否僅有維他命D量偏低者會染疫。答案是錯誤。15%不確定打疫苗是否等於注射病毒，16%認為是。但實際不是。

年輕人、女性、教育程度及收入較低者，以及非洲裔、西語裔、未註明族裔者，較傾向對疫苗存疑，但仍可能被說服。專家指尚未施打群體主因不確定是否有效，應設法提升其信心。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據指，施打輝瑞疫苗者，相較未接種者，染病入院的機率低94%。全美1.8%染疫者病亡，但4月數字顯示，完全接種者，染疫死亡率為0.001%。