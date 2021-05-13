新州12-15歲青少年疫苗開打 19日起取消大部分商業限制

新州將開放12至15歲居民接種輝瑞疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)12日正式同意12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，州衛生廳此前已表示，一旦CDC過關，將即起開放各站點預約及免預約施打，讓更多學生能正常上課，並正與醫界、社區診所接洽，鼓勵家長事先諮詢家庭、兒科醫生。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本周稍早已認可輝瑞相關臨床實驗結果。

州長墨菲12日也簽署行政命令，5月19日(周三)起取消絕大部分疫期商業限制措施，包括餐廳、健身房、教堂等室內場所和室外集會場所的人數上限。他本月初宣布與紐約和康州共同採取行動。

根據行政令，新州 餐館酒吧、體育館、個人服務、電影院、商店、博物館和遊樂園從19日起無入場人數上限。但由於社交距離 規則，餐館桌子之間必須保持六呎距離，而一些劇院和其他具有固定座位的場所將無法滿負荷運營。

取消戶外聚會人數限制後，與會者仍需保持六呎的距離，無法保證距離時需戴口罩 。家庭聚會的室內人數上限，將從25人增到50人。餐飲活動、會議、商展，只要保持社交距離，最多可容納250人。具有1000個或更多固定座位的室內場地的活動的容量限制提高到50%，團體之間需至少間隔六呎。除非飲食，室內活動仍須戴口罩。

新州12日報告925例新增確診，已連續三天均低於1000人，賓州近期平均日增確診也創七個月新低，德拉瓦州12日則是近七個月首次低於100例。費城近日平均日增220例，比前兩周低50%；賓州平均2064例，少60%；新州平均1045例，降57%；德拉瓦165例，減40%。