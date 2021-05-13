我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

新州12-15歲青少年疫苗開打 19日起取消大部分商業限制

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州將開放12至15歲居民接種輝瑞疫苗。(美聯社)
新州將開放12至15歲居民接種輝瑞疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)12日正式同意12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，州衛生廳此前已表示，一旦CDC過關，將即起開放各站點預約及免預約施打，讓更多學生能正常上課，並正與醫界、社區診所接洽，鼓勵家長事先諮詢家庭、兒科醫生。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本周稍早已認可輝瑞相關臨床實驗結果。

州長墨菲12日也簽署行政命令，5月19日(周三)起取消絕大部分疫期商業限制措施，包括餐廳、健身房、教堂等室內場所和室外集會場所的人數上限。他本月初宣布與紐約和康州共同採取行動。

根據行政令，新州餐館酒吧、體育館、個人服務、電影院、商店、博物館和遊樂園從19日起無入場人數上限。但由於社交距離規則，餐館桌子之間必須保持六呎距離，而一些劇院和其他具有固定座位的場所將無法滿負荷運營。

取消戶外聚會人數限制後，與會者仍需保持六呎的距離，無法保證距離時需戴口罩。家庭聚會的室內人數上限，將從25人增到50人。餐飲活動、會議、商展，只要保持社交距離，最多可容納250人。具有1000個或更多固定座位的室內場地的活動的容量限制提高到50%，團體之間需至少間隔六呎。除非飲食，室內活動仍須戴口罩。

新州12日報告925例新增確診，已連續三天均低於1000人，賓州近期平均日增確診也創七個月新低，德拉瓦州12日則是近七個月首次低於100例。費城近日平均日增220例，比前兩周低50%；賓州平均2064例，少60%；新州平均1045例，降57%；德拉瓦165例，減40%。

新州 社交距離 口罩

上一則

施工近7年 芝海軍碼頭空橋完工

下一則

芝華埠首個定期施打站17日啟動 每周一、三、五免預約

延伸閱讀

12至15歲少年接種疫苗 華人家長怎麼說

12至15歲少年接種疫苗 華人家長怎麼說
打完疫苗針 這些情況加州可以不戴口罩

打完疫苗針 這些情況加州可以不戴口罩
12-15歲青少年接種輝瑞過關 維州推校園內施打

12-15歲青少年接種輝瑞過關 維州推校園內施打
戴琪：暫時放棄疫苗專利 無關竊取製藥技術

戴琪：暫時放棄疫苗專利 無關竊取製藥技術
CDC核准12歲至15歲可打輝瑞疫苗

CDC核准12歲至15歲可打輝瑞疫苗
應對曼哈頓擁堵費 新州擬「以牙還牙」

應對曼哈頓擁堵費 新州擬「以牙還牙」

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體