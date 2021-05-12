費城6月11日群聚解禁 仍須戴口罩

費城將進一步鬆綁防疫規定。(美聯社)

費城 市府11日宣布，將於5月21日(周五)起取消辦公室、商店、博物館和圖書館的群聚人數上限，戶外餐會不限人數，6月11日終止所有群聚人數規定，但口罩 令暫不解除。州長當日也宣布，室內外群聚限制，將於5月17日提早放寬，室內從25%增至50%，室外從50%升至75%，費城除外。

費城衛生局長法利(Thomas Farley)表示，21日起，室內餐會限制仍為25%、150人，餐館堂食也依然是50%容量，通風設施達標者可開放75%，但椅背距離從六呎減為三呎，以容納更多桌椅。餐飲業不再需要點餐才准賣酒。6月11日將取消所有商業防疫人數限制，比州府規定的5月31日稍晚。衛生官員建議民眾參加表演、婚禮等聚會前，應先施打疫苗。

雖然6月11日解禁，但目前暫無取消口罩令的時間表，而且屆時可能派員稽查大型宴會、商場、球賽等是否違規。對於州長承諾成人接種率達七成便不需戴口罩，市府表示屆時仍須觀察，也許秋、冬季疫情 反撲，仍須繼續戴口罩，也需要更多證據證明，目前疫情減緩是因疫苗接種，而非季節性因素。

賓州目前約53%人口已接種至少一劑疫苗，成年人完全接種率達45%。蒙哥馬利(Montgomery)郡11日開始為12歲以上青少年接種，其他地區暫未跟進。

費城近七天平均增241例，確診率3.2%，前一周平均為404例、5.1%。近期死亡數字在4月11日當周達到高峰，60死，4月25日當周降至38死。

衛生局長表示，6月11日解禁後，仍可能有新一波疫情，將持續追蹤醫院數字，決定是否恢復限令。4月18日當周有215人染疫住院，有望很快降至100以下，但若又超過100人，也可能採取額外警示措施。