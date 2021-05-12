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時薪1.2元 新州印度廟遭200工人集體提告

記者呂賢修╱綜合報導
圖為調查人員周二進入該寺廟。(美聯社)
圖為調查人員周二進入該寺廟。(美聯社)

新澤西州莫塞郡Robbinsville的一間印度廟，近200名印度籍工人集體控訴，每天工作超過12小時，僅付時薪1.2元，還常威脅不服從將找移民局來逮捕。由於可能涉及簽證詐欺，聯邦調查局及國土安全部周二已至寺廟瞭解狀況。廟方指，隨著更多真相揭露，將證明指控不實。

控訴指，位於當地Main Street的BAPS Shri Swaminarayan Mandir印度廟於2018至2020年間，以虛假證明為這些工人申請R-1宗教人員簽證，來美後護照被沒收，強迫住在貨櫃屋內，被鐵絲網包圍、還有警衛，禁止隨意外出，並威脅會被逮捕。他們每天從事12至13小時危險苦工，包含將建築用石材浸泡化學物質，切割、堆砌石材，清垃圾等，月薪425至450元，相當時薪1.2元。

原告律師Daniel Werner表示，廟方誘騙勞工來美，在圍牆內剝削勞力，有如奴隸，已進行多年，外界一無所知。根據廟方網站，該寺廟於2014年啟用，正進行一項Swaminarayan Akshardham Mahamandir第五階段整修，仍需五至七年完工。

市府發言人John Nalbone表示，市府知道該處有臨時貨櫃屋，去年也曾派員檢查，但後來因新冠疫情暫停執行。市府從未核准該土地修改用途，也不知有勞工問題。

廟方發言人Lenin Joshi承認聯邦人員曾造訪該處，指仍在瞭解訴訟，將公布更多實情，回應不實指控。

圖為BAPS Shri Swaminarayan Mandir。(取自廟方網站)
圖為BAPS Shri Swaminarayan Mandir。(取自廟方網站)

印度 勞工 簽證

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