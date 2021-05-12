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最大燃油管關閉 新州油價漲破3元

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州油價突破3元。(美聯社)
新州油價突破3元。(美聯社)

據美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)數據，本周全美範圍燃油價格持續上漲，新澤西州的普通無鉛汽油平均價格每加侖觸及3元大關。專家提醒，只要民眾勿因油管遭駭事件恐慌囤油，新州汽油存量充足。

根據AAA11日數據，新州當日普通無鉛汽油平均每加侖3.034元，比上月同期升近20美分，比去年同期則升一元。數據顯示過去一周的油價增長一直保持穩定，沒有任何下滑跡象。

美國最大燃油管道Colonial Pipeline Co.周六宣布，由於未知駭客的勒索軟體攻擊被迫關閉系統。波士頓學院應用經濟學教授Brian Bethune表示，相關防疫措施解除導致油價回升，Colonial遭駭並非油價上漲主因。但如果油管關閉更長，則會加劇本已攀升的成本。

石油分析師利普奧(Andy Lipow)表示，Colonial停運五或六天可能會導致短缺和價格上漲。AAA Carolinas發言人Tiffany Wright表示，一些駕駛因擔心石油公司被駭客入侵而感到恐慌，可能會通過囤積的方式無意中抬高價格。

Gasbuddy顯示新州中部居民可找到低至每加侖2.73、2.75元的低價加油站，大多是平價加油站Delta以及量販式好市多(Costco)加油站等。

油價 加油站 新州

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