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注意 856、908電話 將須加撥1

記者謝哲澍／新澤西州報導

新州居民如撥打區號為856或908的電話號碼，很快將必須改變撥號方式。根據聯邦通訊委員會(FCC)的要求，任何想要撥打帶有856或908區號的電話號碼者，將在今年10月24日起必須加上美國的區域編號1，否則將會收到錄音提示。

據新州101.5新聞網報導，聯邦通訊委員會(FCC)與國家預防自殺(National Suicide Prevention)機構、心理健康危機生命線(Mental Health Crisis Lifeline)一同推出一個新的三位數撥號代碼988，以替代目前的熱線電話：1(800)273-TALK(8255)。

儘管988熱線直到2022年7月16日才會啟用，但為了避免混淆，想要撥打帶有856或908區號者，需提前更改撥號方式。

雖然目前很少有居民直接撥打電話，大部分人將聯繫人方式都保存在手機中，但所有帶有856和908區號的數字都必須在手機上重新編輯後才能撥通。

除了電話號碼外，電信公司Verizon也已通知相關客戶要更改設置為安全系統和醫療監控設備、PBX、傳真機、互聯網撥號號碼、火災和防盜警報系統、快速撥號按鈕、呼叫轉移設置、語音信箱服務以及其他自動服務。

聯邦政府及相關機構將在明年開啟988熱線號碼的宣傳，目前熱線電話仍為：1(800)273-TALK(8255)。

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