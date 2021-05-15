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非營利KASMA賻儀金互助計劃 利人又利己，歡迎加入！

新澤西訊
疫情期間工作人員仍積極為會員提供各項服務。
疫情期間工作人員仍積極為會員提供各項服務。

  生老病死是每個人必經的人生歷程，但是普遍最不願意面對的死亡，往往來得最突然，也最讓人措手不及。

有鑑於此，總部位於法拉盛的非營利組織KASMA（Korean American Senior Mutual Association）特地籌組專為亞裔耆老提供幫助的賻儀金互助計劃。旨在倡導民眾提前做好喪葬規劃，在給自身晚年安全感的同時，也可減輕家屬在悲痛之餘所要承擔的實際開銷。

　協會表示，美國喪葬協會（NFDA）曾公佈美國人均基礎喪葬開銷為$7,360，這一數字尚不包含購置棺材、骨灰盒、墓地及附加服務費用。隨著近年來各項社會成本攀升，實際喪葬費也在這一基礎上不斷增加。日前，就有媒體細數了「入土為安」過程中的開支明細，以便讓民眾做好心理準備。其中，基本開支包括：喪禮策劃、許可證及法律文件、遺體存放、火葬場安排、墓地購置等。過程中，遺體準備、設施使用、人員服務費、交通運輸安排、火化服務、殯葬用品等也會被細分為若干不同收費標準的細目，需要逝者家屬進行選擇支付。如果想進一步提升悼念感，殯儀館還會與其他機構合作，定製花卉、刊發訃聞等，而這些都需額外付費。

　由此可見，即便逝者不想給親屬增添負擔，其驟然間的離去也在所難免產生一筆不小的費用。KSAMA創立於1996年，政府正規註冊，自有實體辦公，目前會員高達6,000人以上。KASMA為方便長者參加此賻儀金互助計劃，特別精簡入會流程，無需健康檢查，並提供正式文件簽署作為契約保障。

　凡加入其賻儀金互助計劃的62歲至76歲老人，按合約章程履行義務，在離世時將根據下列標準在互助會基金中優先支付賻儀金：自加入之日起1年以上未滿2年死亡時，支付相應金額的20%（約$3,000）；自加入之日起2年以上未滿3年死亡時，支付相應金額的40%（約$6,000）；自加入之日起3年以上未滿4年死亡時，支付相應金額的60%（約$9,000）；自加入之日起4年以上未滿5年死亡時，支付相應金額的80%（約$12,000）；自加入之日起5年及以上死亡時支付相應金額的100%（約$15,000），協會最終僅從支付金額中扣除5%的日常辦公費用。

　此外，協會下設糧食救濟、教育基金，還為會員提供日常法律諮詢、社工服務等。如對上述計劃感興趣，歡迎諮詢詳情。

　服務專線：908-922-7018；聯繫人：李先生（通國、粵、英語）；紐約總部地址：35-06 Leavitt St. #CF-F, Flushing, NY 11354；新州辦公地址：7 Broad Ave. Suite 206, Palisades Park, NJ 07650

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