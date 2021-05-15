Tasty Moment 逆風而上 堂吃開啟正宗上海風味 迎接輝煌“食代”！

小食代喬遷至H Mart附近，新店十分醒目。

美食 是打開一座城市的最好方式!“海納百川，異彩紛呈”是上海菜肴的特點，其經典菜品，多如繁星。面對一年多以來的疫情 威脅，小食代在此期間逆風而上，以正宗上海風味的優雅新店迎接更加輝煌的“食代”！現已全面開啟堂吃服務，價格親民，敬候廣大朋友的光臨！

生於上海的小食代老闆對於兒時的味覺記憶猶新，並勵志將此治癒的味道延續下去，讓更多熱愛美食的人共享正宗的上海風味！比如具有代表性的：八寶辣醬、上海素什錦、苔條黃魚、黑椒牛仔粒、頂峰蒜香骨、黃魚餛飩湯等等，皆由上海大廚掌勺，鮮靚咸甜，舒爽開胃，味覺的記憶是來自基因的舌尖多巴胺，品味上海菜的柔情蜜意！

明檔現包的小籠包可謂是小食代一絕！特聘南翔小籠師傅把關，製作過程透明，品質精細；皮薄、餡兒多、味鮮之美譽。以精白麵粉發酵為皮，選取豬腿精肉為餡，而最獨特的要數包子內的湯汁，新鮮熬製的皮凍，拌入餡內，滿口生津，滋味鮮美，吃時再佐以薑絲、香醋，其味更佳。

小食代的生煎包也不容錯過！無需去上海就能吃到土生土長的上海點心。生煎包外皮底部煎得金黃色，軟而鬆，肉餡鮮嫩，中有鹵汁，頂部部撒少許芝麻，咬嚼時有芝麻香味，香味撲鼻，滿嘴湯汁，頗受廣大食客喜愛，老外尤其喜歡。生煎包剛出鍋時趁熱吃，口感最佳，建議到店內現點現吃！

新州 食客早已不再滿足於平淡的料理，對店家的要求也越來越高，不管是從菜品質量、服務素養，還是店內環境，小食代都可滿足大家的要求，它是美食時代的一個縮寫，並將敬意求新，不斷創新牢記於心。滿足各位食客對色香味和服務品質的要求是他們的經營理念。小食代自遷移新址擴大營業以來，承蒙眾多舊雨新知的監督與褒評，誓願將更好的美食回報給大家！

新店地址：1711 Lincoln Hwy, Edison, NJ 08817; 電話：732-650-0888。營業時間：每天11：30am-21:30PM（週二休息）