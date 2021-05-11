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RWJUH醫院 22日免費子宮抹片篩檢

新澤西州訊

羅伯特·伍德·約翰遜大學新布朗士維克醫院(RWJUH New Brunswick)將於5月22日(周六)上午8時至11時30分，為社區21至64歲之間、過去三年中未曾測試、健保額度有限或沒有健保的女性提供免費子宮抹片篩檢

活動由羅格斯醫學院家庭醫學及社區健康系(Rutgers Health- Family Medicine and Community Health)、羅伯特·伍德·約翰遜新布朗士維克醫院--社區健康推廣計畫(RWJUH- Community Health Promotion Program)，以及新州密德薩士癌症教育及早期檢測計畫(Middlesex County- Cancer Education Early Detection)聯合主辦。

參加篩檢需提前預約，報名截止5月18日。預約可電：(732)532-6193；或聯繫新布朗士維克華人醫療服務部：(732)372-8550。

地址：Family Medicine at Monument Square, 317 George Street, New Brunswick, NJ；可在70 New Street Rockoff Parking deck免費停車，需攜帶停車票據以便辦理免費手續。

布朗士 健保 篩檢

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