我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

母親節送花 李文斯頓華協感謝疫苗站義工

新澤西州訊
李文斯頓華人協會會長胡喆(左一)代表協會向疫苗接種點送花。(協會提供)
李文斯頓華人協會會長胡喆(左一)代表協會向疫苗接種點送花。(協會提供)

李文斯頓華人協會(LCA)在母親節之際，為當地新冠疫苗接種點的工作人員送上花籃，感謝她們的服務與付出。會長胡喆說，送花表達該鎮華人對負責疫苗接種的工作人員(很多是義工)的感激之情，體現華人對社區事務的關心。

胡喆說，上周六，華人協會董事會成員李佳軒去當地疫苗站打疫苗，感動於現場義工們的認真和耐心，提議母親節給每位女性送花、寫卡片。但跑遍鎮上的商店，買不到大花籃，她聯繫喜歡插花的居民Cathy，幫忙做兩個大花籃。雖然沒有做過大花籃，Cathy答應一試，上網查看相關介紹，並由胡喆看了現場的布置以及桌椅、地板的顏色，確定了花籃的大小以及插花的品種。

胡喆夫婦以及馬新玉、韓天華等代表將花籃送到Sears疫苗接種點。負責人Bred代表全體工作人員收下花籃，表示感謝。據瞭解，該站3月開始運行，將於5月底關閉。目前已經為上萬居民施打莫德納疫苗。

胡喆說，當地華人越來越多，為了改變別的族裔對華人不關心社區事務的陳舊印象，從小事做起，「堅持下去，不但自己做，也要帶動下一代一起做，慢慢的就能產生正向影響。」

疫苗 華人 母親節

上一則

芝加哥多項交通工程啟動 壅塞可能比疫情前更嚴重

下一則

疫情讓租車價格大漲 平價「共享汽車」興起

延伸閱讀

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了
近40億劑訂單 BioNTech輝瑞鞏固疫苗領先地位

近40億劑訂單 BioNTech輝瑞鞏固疫苗領先地位
洛杉磯「群體免疫」推遲至7月下旬 疫苗需求大幅下降

洛杉磯「群體免疫」推遲至7月下旬 疫苗需求大幅下降
挪威委員會不建議打AZ嬌生疫苗 德解除年齡限制

挪威委員會不建議打AZ嬌生疫苗 德解除年齡限制
好萊塢地區母親節聚會發生致命槍案 1死3傷 嫌犯在逃

好萊塢地區母親節聚會發生致命槍案 1死3傷 嫌犯在逃
「擁抱媽媽」不少人打完疫苗返鄉探親 母親節終能團聚

「擁抱媽媽」不少人打完疫苗返鄉探親 母親節終能團聚

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播