母親節送花 李文斯頓華協感謝疫苗站義工

李文斯頓華人協會會長胡喆(左一)代表協會向疫苗接種點送花。(協會提供)

李文斯頓華人 協會(LCA)在母親節 之際，為當地新冠疫苗 接種點的工作人員送上花籃，感謝她們的服務與付出。會長胡喆說，送花表達該鎮華人對負責疫苗接種的工作人員(很多是義工)的感激之情，體現華人對社區事務的關心。

胡喆說，上周六，華人協會董事會成員李佳軒去當地疫苗站打疫苗，感動於現場義工們的認真和耐心，提議母親節給每位女性送花、寫卡片。但跑遍鎮上的商店，買不到大花籃，她聯繫喜歡插花的居民Cathy，幫忙做兩個大花籃。雖然沒有做過大花籃，Cathy答應一試，上網查看相關介紹，並由胡喆看了現場的布置以及桌椅、地板的顏色，確定了花籃的大小以及插花的品種。

胡喆夫婦以及馬新玉、韓天華等代表將花籃送到Sears疫苗接種點。負責人Bred代表全體工作人員收下花籃，表示感謝。據瞭解，該站3月開始運行，將於5月底關閉。目前已經為上萬居民施打莫德納疫苗。

胡喆說，當地華人越來越多，為了改變別的族裔對華人不關心社區事務的陳舊印象，從小事做起，「堅持下去，不但自己做，也要帶動下一代一起做，慢慢的就能產生正向影響。」