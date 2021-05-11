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全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

助行動不便者打疫苗 新州開放網路登記

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州提供行動不便者網路疫苗登記，到府施打。(美聯社)
新州提供行動不便者網路疫苗登記，到府施打。(美聯社)

新州政府因遲遲未能提升行動不便者疫苗接種機會而遭到批評。州長墨菲10日宣布設立一個新網頁，幫助無法前往疫苗接種站的居民。

美國樂齡會(AARP)此前批評新州沒有像麻州和佛州那樣提供集中資訊和預約服務，而是過分依賴地方衛生部門、非營利組織和醫院，導致弱勢群體無法得到足夠幫助。

新州家庭醫生學會(New Jersey Academy of Family Physicians)表示，州府沒有為家庭醫生分配足夠的劑量，許多居家的病人仍在等待他們信任的家庭醫生為他們接種疫苗。

墨菲回應稱，有7000名行動不便的新州居民已接種至少一劑疫苗，全州有1萬1000人登記為需要社會服務的行動不便(homebound)，但專業機構認為實際數字要高得多，因為並不是每個人都在州政府登記。許多患有慢性疾病或最近受傷的老年人表示，他們無法前往疫苗接種地點，也找不到任何人來家中給他們接種。

需要上門接種疫苗者，現在可上網登記：covid19.nj.gov/homeboundvax；或致電疫苗呼叫中心：(855)568-0545。

疫苗 新州 美國

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