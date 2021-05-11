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全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

費城最後一波返校 7成合格學生仍在家

記者呂賢修／綜合報導
費城開放第三波學生返校。(美聯社)
費城開放第三波學生返校。(美聯社)

距離暑假還有一個月，費城10日實施第三階段返校，6至9年級學生，以及10至12年級的特教生，可兩天在校，三天上網課。此階段3萬5000名學生符合返校資格，但僅6800人，約18％選擇回教室，82％仍在家上課。

幼兒園至二年級學生3月8日已開放返校，三至五年級為4月26日，多數高中生暑假前將無機會返校。市教育局表示，目前所有符合返校資格的學生，約七成未返回校園。

費城周一宣布新增495例確診，為周五、六、日的累計，較前一周同期840例下降41％。339人住院治療，54人使用呼吸機，當日28人死亡，累計3529死。

疫情持續好轉，市府官員周一回答市議會關於預算提問時表示，今日(周二)將宣布下階段放鬆防疫規定的計畫。費城解禁腳步一直慢於賓州，比如餐廳堂食目前僅開放50％容量，而賓州是75％。

賓州將於5月31日解除所有商業、聚會等防疫規定，但未完全接種者，室內外公共場合仍須戴口罩，直到70%成年居民都完成接種。餐廳、商店等室內空間及室外聚會均取消人數限制。地方政府、學區等仍可自訂較嚴格規範。德拉瓦州也將於5月21日解除限制。

費城近日平均日增289例，比前兩周平均低40％；賓州2415例，降37％；新澤西州1440例，降58％；德拉瓦州181例，降40％。

費城 賓州 德拉瓦州

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