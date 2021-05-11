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新州群體免疫有望？ 醫界：長期作戰

記者謝哲澍／新澤西州報導
專家指，群體免疫有難度，疫苗是控制病毒傳播最佳手段。(美聯社)
專家指，群體免疫有難度，疫苗是控制病毒傳播最佳手段。(美聯社)

新州10日報告459例新增新冠確診，單日十人染疫死亡，疫苗普及率超過五成。儘管疫情好轉、疫苗普及，但部分公共衛生專家認為，新州無法真正達成群體免疫，應對長期生活在疫情之下做好準備。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)首席醫師主管Daniel Varga說，只要疫苗效果、病毒變異以及民眾拒絕接種等多重不確定因素繼續存在，不相信新州能夠達到群體免疫。

此外，沒人能夠確定達成群體免疫的人口施打比率是多少。一些專家最初估計，大約70％民眾接種疫苗或感染可以實現這一目標。但是預測各有不同，且幾乎每個月都在變化。

病毒變異一直是擔憂的重點。普林斯頓衛生局長George DiFerdinando Jr.表示，病毒變異使衛生局不得不持續提高接種率，以實現群體免疫，「一年前，人們說60或70％；現在我們達到80％；但到底是多少，誰都搞不清。」

羅格斯大學生物醫學與健康科學(Rutgers Biomedical and Health Sciences)學院教務長斯特羅姆(Brian L. Strom)說，上述數據全都是基於其他傳染病的猜測，有些疾病，能夠以60、70或90％達成群體免疫，但新冠很難消失；是一種需要學習與之共存的疾病。比如在擁擠的空間或在寒冷和流感季節習慣戴口罩，並將新冠疫苗接種列入常規。

羅格斯大學高級生物技術與醫學中心(Rutgers Center for Advanced Biotechnology and Medicine)主任布拉瑟(Martin J. Blaser)說，新冠病毒將在相當長的一段時間內成為人類未來的一部分，遠程工作可能會持續數年，但接種疫苗的人越多，影響就越小。

諸如流感之類的其他病毒無法通過疫苗消除，這也是一些專家認為每年接種新冠疫苗，最終將得到類似結果。 新冠病毒可能繼續變異並減弱，直到類似一般感冒。

儘管一些人對實現群體免疫已失去信心，但相信疫苗能夠控制病毒傳播。研究人員樂觀認為，即使沒有群體免疫，美國也能控制疫情、降低其致死率，即使這種病毒會持續數年。

疫苗 疫情 新州

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