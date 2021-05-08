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愛迪生大都會獅子會改選 李嘉恩任會長

【新澤西州訊】
李嘉恩任愛迪生大都會獅子會會長。(獅會提供)
李嘉恩任愛迪生大都會獅子會會長。(獅會提供)

愛迪生大都會獅子會(Edison Metro Lions Club)近日幹部改選，李嘉恩新任會長兼青少獅會顧問。李嘉恩有哥倫比亞大學工程系學位，在華爾街公司任機構門戶開發經理。建議疫期服務社區活動以會員安全為重，將持續國際獅會服務項目，包括環保、預防糖尿病、捐食助飢民、保護視力等。

2021年新幹部名單：林岳任第一副會長兼青少獅顧問、秘書歐潤清、財務黃美玉、會員主席陳忻、國際獅會基金會協調員鄭紅蘭、服務主席李夏芬、行銷溝通主席張衛芳、網站顧問李嘉恩、康樂連絡組長雷淑媛、風紀總管陳松燕、青少獅會顧問梁偉中和張蕾。理事是黃杰源、鄭兆玲、朱虹、鄭紅蘭。新幹部將於7月1日上任。

愛迪生大都會獅會的四個青少獅會新幹部名單：

布朗士維克市孫曉靖任會長，陳安然副會長、秘書易悅月、財務時凱琳；愛迪生會長徐杰明、副會長徐嘉寧、秘書林皓平、財務徐浩宇；高地公園李諾希任會長兼獅會網站管理、陳思穎任副會長、秘書陳建希、財務梁卓然；桑莫塞龔新彬任會長，副會長孫陽、秘書Niveta Bharath、財務范家瑋。

愛迪生獅會歡迎12至17歲中學生加入其青少獅會，服務社區。電話：(201)888-1642；網址：edisonmetrolionsclub.weebly.com。

大都會 華爾街 布朗士

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