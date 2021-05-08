全美最佳高爾夫球場 新州松谷連3年奪冠
全球權威高爾夫期刊Golf Digest日前公布2021全美最佳球場，新澤西州的松谷高爾夫俱樂部(Pine Valley Golf Club in Camden County)連續第三年奪冠。新州還有四處入選前百。
期刊介紹，松谷高爾夫俱樂部是從澤西島西南部的松木荒蕪地建成，創始人George Crump聘請傳奇建築師H.S. Colt, A.W. Tillinghast等共同完成。
這家私人俱樂部日前也已決定允許女性加入，俱樂部主席Jim Davis聲明稱，高爾夫的未來必須朝著包容性邁進，俱樂部董事投票，從章程中刪除所有性別特定的語言。此前女性只能在周日下午作為嘉賓入場。
新州其他入選全美前百的球場包括：The lower course at Baltusrol Golf Club in Springfield(45)、Somerset Hills Country Club in Bernardsville(50)、The upper course at Baltusrol Golf Club in Springfield(63)、Plainfield Country Club in Edison(75)。
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