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費城美術館換新妝 本周末票價樂捐

記者謝哲澍／綜合報導
費城美術館裝修完工，重新出發。(館方提供)
費城美術館裝修完工，重新出發。(館方提供)

歷經20年規畫、四年施工，疫期時開時關的費城美術館(Philadelphia Museum of Art)7日完成整修工程，並舉行剪綵典禮，象徵重新出發，預期也將帶動暑假觀光。館方新增9萬呎空間，其中2萬呎為新展廳，包含用於展出費城本地藝術家創作。本周末會員免費，其餘民眾可隨意捐贈入館，建議事先預約，網址： http://ow.ly/co3C30rGAc6。

市長肯尼出席儀式時表示，藝術、文化對經濟復甦扮演重要角色，費城美術館吸引各地遊客之餘，也凝結社區歸屬感，幫助兒童走出疫期隔離，重新體驗真實世界的創意。

雖然強調商業、觀光，但市長當日仍不願鬆口何時將比照賓州、新州，完全解除商業防疫限制。5月19日開始，新州將取消戶外人數聚集的限制，並允許商店、飯店、劇院和其他商業在顧客保持社交距離的情況下，不設入店人數上限。賓州則將在國殤日取消除戴口罩以外的所有防疫規定。

新州與費城地區7日起也再放寬部分防疫措施，新州一年多來首次允許顧客坐在吧台，而費城居民可參加室內婚禮，並在人數更多的餐廳用餐。

費城恢復大規模室內餐飲活動，但場地容量不得超過25％，上限為75人。餐飲活動需戴口罩，只有坐在座位吃飯才可以取下，即使已接種了疫苗。費城餐館堂食容量從25％增到50％，通風達標準者可至75％，室內每桌限六人，戶外十人。

新州最多可500人在戶外聚集，大型室外體育場可容納座位上限50％；室內婚、喪禮、表演和政治聚會上限50％，最多250人，吧台座位之間必須隔開六呎距離。

費城美術館裝修完工，重新出發。(館方提供)
費城美術館裝修完工，重新出發。(館方提供)

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