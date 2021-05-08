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新州去年房價上漲最快郵編 澤西市包攬前6

記者謝哲澍／新澤西州報導

新澤西北部地區曾擁有最火熱的地產市場，美國人口普查局(US Census Bureau)房價指數顯示，經歷過去十年波動，新州北部地區的房價明顯增長更多。新州近十年房價增長最多的地區，澤西市(Jersey City)包攬前六。

房地產評估和諮詢公司Otteau總裁Jeffrey Otteau指出，新州2000年至2006年之間，房價每年平均增長約10％；從2007年到2012年，平均每年下降5％；2013年至2019年平均上漲3％。

較為均衡的波動在去年被打破，由於創紀錄的低利率和低房源，新州房價正在飛漲，去年全州房價平均上漲約12％。

新州北部明顯更受青睞，哈德遜郡(Hudson)在增值前25個郵編中占13個；增值最少的25地，有12個位於大西洋郡(Atlantic)。

霍布肯自由房地產公司(Liberty Realty in Hoboken)分行經理Andrew Shafran說，上漲幅度最高的都是城市，居民依然熱愛步行前往餐館、公共交通和夜生活，並可輕鬆往返紐約，「這是價值的主要因素，畢竟要比住在紐約的性價比更高。」

大西洋城高管房地產經紀人兼經紀人Tracey Newmones說，北澤西的房價一直比南澤西高很多，「南部居民的收入也比較低，雖然南部房市目前是有史以來最熱，但增長仍遠不及北澤西。」

根據新澤西房地產經紀人(New Jersey Realtors)的數據，過去一年，單家庭住宅(single family)平均價格上漲近10萬元。數據顯示，2021年第一季平均房價為50萬628元，比2020年同季高24％。

新州地產經紀人懷特(Robert White)說，「當前的房源狀況和購買潮，成交價常超過開價，迫使價格繼續上升。」

與去年同期相比，今年1月至3月的新房源總體下降18％。儘管庫存量低，成交量增長18％，出價也從2020年的97.6％升到今年的100.2％。但經紀人認為100.2％的出價如今很難搶到房屋，「現在標價50萬元的房屋可能會以53至54萬元成交。」

新州近十年房價增長最多的地區，澤西市(Jersey City)包攬前六。(美聯社...
新州近十年房價增長最多的地區，澤西市(Jersey City)包攬前六。(美聯社)

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