6成新州人支持州府防疫措施 27%認過於嚴格

民調顯示，53%受訪者認為新州在處理疫情方面優於其他州。(美聯社)

孟莫斯大學民調 中心(Monmouth University Poll)最新民調顯示，新州 58%受訪者支持州政府的防疫措施，僅27%認為規定過於嚴格。新州反對疫苗 者比例僅14％，低於全美平均(21％)。在聯邦政府緊急叫停和重新批准嬌生疫苗後，52％的受訪者表示該事件不會影響自己對於嬌生疫苗的判斷。

根據民調，73%受訪者支持墨菲放寬室外群聚人數上限的決定，24%反對；由於民調早於州長宣布大部分防疫措施將於5月19日取消，因此有關該決定的態度並未包含在民調內。

新州共和黨人(22%)和中年人(23%)更傾向於反對接種，民主黨人和55歲以上老年人反對疫苗者僅7%；接近八成受訪者滿意或比較滿意州政府分配疫苗的方式。

嬌生疫苗被叫停事件，使三分之一的受訪者對該疫苗抱有懷疑態度，14％表示該事件使他們對所有新冠疫苗都不再信賴。八成受訪者信賴輝瑞和莫德納疫苗，最終選擇接種嬌生疫苗者僅不到10%。

新州目前疫苗普及的情況存在種族差異：57％白人已接種，非洲裔和西語裔分別僅有8％、12％。但民調顯示少數族裔社區接受和反對疫苗的比率，與白人社區相差無幾。

民調主任穆雷(Patrick Murray)說，根據民調結果，新州政府應為少數族裔社區提供更多的疫苗接種機會，而非以當地社區拒絕疫苗作為藉口。

民調也顯示新州居民還未擺脫疫情所帶來的影響，61%新州人稱疫情對自己的生活造成的重大影響，比起4月的71%有所下滑；53%受訪者認為新州在處理疫情方面優於其他州；66%認為州長墨菲抗疫有功。

該民調在4月29日至5月4日進行，中心採用了電話問卷的方式詢問了新州706名成年人，誤差範圍(Margin of error)在正負3.7%之間。更多資訊可上網：www.monmouth.edu/polling-institute/reports/monmouthpoll_nj_050621。