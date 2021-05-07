我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

新州州長墨菲支持率下滑 仍獲半數選民青睞

記者謝哲澍／新澤西州報導
墨菲支持率相較疫情初期明顯下滑。(美聯社)
墨菲支持率相較疫情初期明顯下滑。(美聯社)

孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)日前公布最新民調結果，新州州長墨菲支持率為57%，從疫情峰值的71%滑落。48%的受訪者認為他應該尋求連任，43%反對，25%受訪者認為他在任期毫無建樹。

民調詢問了新州面臨的一些關鍵問題，31％受訪者認為墨菲為中產階級提供了幫助；接近一半受訪者認為比起政治前途，墨菲更關心如何治理新州；墨菲在控制地產稅方面得到的評價最糟，僅14％受訪者認為新州地產稅的情況有所改善。

民調主任穆雷(Patrick Murray)指出，在危機開始時，州長擁有極高的民調支持率並不罕見，因為災難期間人們更依賴政府的領導力。前州長克利斯蒂在超級風暴珊迪災後支持率也一度飆升至73%，他在連任前的支持率也超過了墨菲同期，但在華盛頓橋事件過後暴跌。

新州國會參議員布克(Cory Booker)支持率從51%升至57%，創下在任新高；一度深陷貪腐醜聞的國會參議員梅南德茲(Robert Menendez)，支持率漸漸回升至46%；總統拜登在新州的支持率則為55%。

墨菲將於今年11月尋求連任，但民調顯示很少有選民真正關注這場選舉，競選宣傳也還未開始。墨菲很可能將面臨共和黨前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的挑戰，後者譴責墨菲長時間無視商家和學生的權益，並要求他立即終止自己的緊急行政命令權，讓議會恢復作用。

民調 新州 參議員

上一則

衝擊最早 復甦最慢 華人旅行社疫情下被消失

下一則

維州擬6月15日取消商店人數限制、鬆綁社交距離

延伸閱讀

新州推廣疫苗 贈啤酒喝、免費接送

新州推廣疫苗 贈啤酒喝、免費接送
新州擬隨聯邦 完全接種疫苗 可不戴口罩外出

新州擬隨聯邦 完全接種疫苗 可不戴口罩外出
新州考慮放棄室外口罩規定

新州考慮放棄室外口罩規定
新州疫情降溫 群聚規定5月10日起再鬆綁

新州疫情降溫 群聚規定5月10日起再鬆綁
新州再放寬室內外群聚限制

新州再放寬室內外群聚限制
新州商界聯手致函墨菲 要求制定解禁時間表

新州商界聯手致函墨菲 要求制定解禁時間表

熱門新聞

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世