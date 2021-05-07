新州州長墨菲支持率下滑 仍獲半數選民青睞

墨菲支持率相較疫情初期明顯下滑。(美聯社)

孟莫斯大學民調 中心(Monmouth University Poll)日前公布最新民調結果，新州 州長墨菲支持率為57%，從疫情峰值的71%滑落。48%的受訪者認為他應該尋求連任，43%反對，25%受訪者認為他在任期毫無建樹。

民調詢問了新州面臨的一些關鍵問題，31％受訪者認為墨菲為中產階級提供了幫助；接近一半受訪者認為比起政治前途，墨菲更關心如何治理新州；墨菲在控制地產稅方面得到的評價最糟，僅14％受訪者認為新州地產稅的情況有所改善。

民調主任穆雷(Patrick Murray)指出，在危機開始時，州長擁有極高的民調支持率並不罕見，因為災難期間人們更依賴政府的領導力。前州長克利斯蒂在超級風暴珊迪災後支持率也一度飆升至73%，他在連任前的支持率也超過了墨菲同期，但在華盛頓橋事件過後暴跌。

新州國會參議員 布克(Cory Booker)支持率從51%升至57%，創下在任新高；一度深陷貪腐醜聞的國會參議員梅南德茲(Robert Menendez)，支持率漸漸回升至46%；總統拜登在新州的支持率則為55%。

墨菲將於今年11月尋求連任，但民調顯示很少有選民真正關注這場選舉，競選宣傳也還未開始。墨菲很可能將面臨共和黨前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的挑戰，後者譴責墨菲長時間無視商家和學生的權益，並要求他立即終止自己的緊急行政命令權，讓議會恢復作用。