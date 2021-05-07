賓州州長疫期表現 選民18日公投

賓州州長沃爾夫面臨民意考驗，圖為他近日接種新冠疫苗。(美聯社)

賓州5月18日初選，選民將有機會通過公投 ，對州長沃爾夫疫期施政表達意見。公投議題之一為共和黨 持續推動，縮減州長宣布緊急狀況後的行政令權限。沃爾夫去年3月的居家避疫令，關閉校園及大多數商業，引起民間反彈。州長表示，相關公投若過關，將影響州府未來應對緊急事故的處理能力，導致風險提升。

共和黨指沃爾夫跨越議會，過度擴張緊急行政令；沃爾夫則回應疫情初期相關措施是避免醫院負荷超載。共和黨及部分民主黨議員當時已通過提案，終止緊急狀態 ，遭州長否決，但議會難達三分之二的反否決票數。之後的官司，法官引用州憲法，支持州長權力。無法更動州法，議會被迫提案修改州憲法，越過州長的否決權，交選民公投決定，提案去年在參眾兩會過關。

選民18日有兩項重要抉擇，其一為參眾兩會是否有權透過多數表決，終止州長宣布的緊急狀態，而不需州長最終簽字才能生效。第二項，選民將決定是否限制州長宣布緊急狀態的時效，目前依法為90天，延長次數不限。沃爾夫近年已在鴉片類藥物危機及新冠疫情多次使用該權力。若公投過關，將限制為21天，且延長須經議會同意。