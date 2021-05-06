我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

北美洲華文作家協會 雲端慶30周年

【新澤西州訊】

北美洲華文作家協會成立30周年紀念，特邀全球作家與北美作協推手的紐約作家：王鼎鈞、趙淑俠、趙俊邁、周勻之以及特邀的趙小蘭前部長，以文學與中華文化的角度同慶，如趙小蘭將主講「家庭，公職，中華文化」。

時間：5月7日(周五)，美東晚9時至11時。請提前下載Zoom軟件，或以下列鏈接加入會議：https://bit.ly/3xA7ONZ。Zoom視頻會議號(Meeting ID)：464 565 7758，會議密碼(Passcode)：123。

1991年5月4日，一群熱愛中華文學的作家，在紐約法拉盛華僑文教中心舉行成立大會，創立北美洲華文作家協會。這是一個美國華人文化團體，是總部設在台北的「世界華文作家協會」的下屬七大洲分會組織之一，北美地區包括美國、加拿大兩國共23個分會，超過2000位會員。以加强華文作家之間的聯繫交換寫作經驗，促進文化交流，不談政治、種族、宗教為宗旨。每兩年召開一次會員大會，並不定期舉辦頒獎或文化之旅，多次至中國大陸、台灣參訪，與中國作家協會和台灣世華作協往來密切。

北美華文作家協會網站：www.chinesewritersna.com於2012年7月創立。小說、散文、詩歌、評論、報導，描繪他鄉的生活體驗，銘刻個人與群體的生命記憶，展現美華文學獨特的風貌與關懷。  

台灣 美國 紐約

上一則

北美洲華文作家協會 5•7雲端慶30周年

下一則

麻州CVS、沃爾瑪、山姆俱樂部 免預約接種疫苗

延伸閱讀

線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大

線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大
線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大

線上論壇共識：台灣有必要入世衛組織 意義大
家庭電話北美史上最低價

家庭電話北美史上最低價
北美台商聯合總會疫下茁壯 舉辦百場視訊講座、簽協議

北美台商聯合總會疫下茁壯 舉辦百場視訊講座、簽協議
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
布局2024？潘斯「新動作」要維護川普時期政策

布局2024？潘斯「新動作」要維護川普時期政策

熱門新聞

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世