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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

費城議會促市府跟進賓州大幅解禁

記者謝哲澍／綜合報導
費城暫不跟隨賓州大幅解禁，市議會憂影響商業及觀光。(美聯社)
費城暫不跟隨賓州大幅解禁，市議會憂影響商業及觀光。(美聯社)

費城市府表示暫不跟進賓州大幅解禁措施，市議會5日提出反對，質疑若新賓州鬆綁，費城的防疫措施形同虛設，應立即制定解禁日期。

市衛生局長Thomas Farley指現在制定費城解禁的日期並不合適，「無法預測5月底的情況，多少人接種疫苗、外面還有多少病例，提早解禁存在風險。」

Farley回答市議會主席克拉克(Darrell L. Clarke)有關疫苗接種率的提問時，費城無法實現80%的疫苗接種率，儘管達到該數字將大幅降低病毒傳播的風險。費城目前約44%16歲及以上居民已至少接種一劑疫苗。

部分市員批評市府將疫苗接種率作為解禁的唯一標準，指政策不能以拒絕接種疫苗的居民群體為基礎。議員格林(Derek Green)說，如果費城拒絕解禁，商業團體及遊客將選擇其他有開放日期的城市。

議員Allan Domb也認為費城在解禁進度方面落後其他地區，「擔心到6月將是附近唯一還有嚴格防疫規定要求的城市。」

州長沃爾夫周二宣布，將於5月31日解除所有商業、聚會等防疫規定，地方政府、學區等仍可自訂較嚴格規範；新澤西和紐約本周也宣布，大部分防疫措施將於5月19日取消。

費城 解禁 疫苗

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