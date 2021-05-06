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接種穩定 賓州6月中下旬有望摘下口罩

【賓州訊】
圖為州長沃爾夫日前出席費城職業冰球隊活動，稱讚該隊鼓勵球迷接種。(美聯社)
圖為州長沃爾夫日前出席費城職業冰球隊活動，稱讚該隊鼓勵球迷接種。(美聯社)

賓州州長沃爾夫本周宣布國殤日起大幅解除防疫限制，並鼓勵居民加速施打疫苗，承諾成年居民接種率達七成，可解除口罩要求。依聯邦統計，賓州18歲以上人口63%已接種至少一劑，41.8%完全接種，若按近兩周速度，最快6月中下旬便可達標，摘下口罩。

費城市府周二宣布，賓州會議中心的聯邦大型疫苗站，將繼續提供免預約接種。該站點5日起轉為施打第二劑，但將持續供應嬌生疫苗。北費城Esperanza社區中心的聯邦站點，同樣於5日起施打第二劑疫苗，也繼續提供免預約第一劑輝瑞疫苗。

市府表示，上述兩站點營運至5月26日，之後將關閉，疫苗轉優先分配小型診所及社區活動。

費城周三新增305例確診、四人死亡、420人住院治療、60人需要呼吸器。市衛生局長Thomas Farley指，雖然疫情數字好轉，但近期每周仍約有60人死亡，主為前波疫情中的重症患者，全市疫期累計死亡近3500人。

費城近日單日平均確診334例，比兩周前減少45%；賓州3176例，降30%；新澤西1458例，減54%；德拉瓦217例，降42%。

疫苗 費城 賓州

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