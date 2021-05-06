乏人問津 新州陸續關閉公設疫苗站

新州將改變策略，讓疫苗走進社區。圖為加州的疫苗接種車。(美聯社)

新州疫苗 站曾經大排長龍，如今開始乏人問津。專家指不僅是因為疫苗供應持續增加，尋求接種者也越來越少。根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，新州的數個郡仍低於32%的全國平均接種率，包括坎伯蘭(Cumberland)、艾薩克士、百賽克(Passaic)、塞倫(Salem)和友聯郡(Union)。

州衛生廳數據顯示，全州每天施打的疫苗量已減少到不足8萬。而在4月中旬，每天有時超過12萬。新州4月19日向所有成年人開放資格後，每日接種人數卻下降；更多人處於觀望狀態。

艾薩克士郡(Essex)衛生官員表示，預約的居民從每天的約4000人減少到少於500人，日前並宣布將關閉位於李文斯頓(Livingston)的疫苗站，位於西卡德維爾(West Caldwell)和紐瓦克Donald Payne School的疫苗站很快也將關閉。官員指，說服更多市中心居民接種很困難，因為有意願者都已完成接種。

李文斯頓疫苗站曾經人潮湧動，然而本周一，只有九人預約首劑接種。艾薩克士郡發言人Anthony Puglisi說，目前的人流已無法讓疫苗站繼續開放，上述三個地點已停止接受首劑疫苗預約。

通過連鎖藥房、社區中心和其他地點提供的新冠疫苗日益增多，方便也是原因。連鎖藥房CVS5日宣佈，新州全部324個門店即日起提供無需預約(walk-up)接種；沃爾瑪(Walmart)和山姆俱樂部(Sam's Club)此前也已宣布類似決定。

州衛生廳長Judith Persichilli表示，衛生部門必須改變策略，提高公眾對疫苗的信心和接受度，特別是在接種率低的社區。衛生廳正通過使用流動疫苗站等方法，針對特定社區的開展重點普及工作。

新州的目標是到6月底為該州70%符合條件居民、約470萬人完成接種。衛生廳本周末將與紐瓦克大學醫院(University Hospital)合作，在疫苗接種現場回答問題並提供疫苗資訊；新澤西理工學院(NJIT)也將於下周開始提供首劑疫苗接種，並在當地增加廣告投放。