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海之滴褐藻糖膠母親節獻禮 5月底前送按摩戒指禮包及褐藻糖膠粉末包

紐約訊
五月底前凡索取海之滴褐藻糖膠產品資料，即獲贈保健按摩戒指一枚及褐藻糖膠粉末包。
五月底前凡索取海之滴褐藻糖膠產品資料，即獲贈保健按摩戒指一枚及褐藻糖膠粉末包。

　  海之滴褐藻糖膠為了促進僑胞健康，並回饋各界長期來的支持和愛護，特於5/1/2021 - 5/31/2021舉行送禮活動，除了為母親送上按摩戒指禮包，並附贈海之滴褐藻糖膠粉末包，敬請掃描獲更多訊息。

  日本腫瘤專家，若宮醫院副院長，立川大介醫學博士，在過去數十年的臨床治療中，將傳統治療手段與癌症自然免疫療法相結合，在由日本嚴格控制管理下生產製造，透過精密儀器提取煉製的「海之滴褐藻糖膠」是通過多項國際規格標準認證，銷售已近20年，遍及45個國家，是品質優良和安全無虞的天然輔助食品。

 

   本月該公司特精選風行日本的健康按摩戒指做為母親節贈禮。該戒指是依戒甲處神經纖維密布，藉由套住手指靈活移動的方式，刺激指甲兩角穴位，是日常保健佳選。活動期間凡索取海之滴褐藻糖膠產品資料，即獲贈保健按摩戒指一枚！ 「海之滴」的原料褐藻糖膠萃取自沖繩海藻及和裙帶菜孢子葉。它們充分吸收了大海裡的維生素及礦物質，因此富含褐藻糖膠。海之滴20年來一直追求和探索最高品質的褐藻糖膠天然輔助食品，力求安全無虞，自然增強免疫力，帶給使用者滿滿能量，支持身體好氣色！ 海之滴將稱為“上帝的蘑菇”巴西蘑菇、海藻和裙帶菜孢子葉萃取的高分子褐藻糖膠，將這3種天然成分研究通過一定混合比例，研製出功效原高於獨立使用的配方。研究指出混合配方彼此能發揮更有強的功效，提升對健康更加強的修護。

  傳統的癌症治療方向如化學療法、放射療法等，都是針對人體內快速生長的細胞起作用，因此在抑制癌細胞的同時，難免對人體內其他一些健康的細胞，如發囊細胞、口腔黏膜細胞、腸胃粘膜細胞等等造成傷害，而產生脫髮、噁心、嘔吐等副作用，使得許多病患承受了除腫瘤外附加的痛苦，更有甚者不得不中止治療，延誤了病情。日本褐藻糖膠研究所對各種癌細胞株的效用進行測試和研究，最終於2000年確定了海之滴所使用的專利褐藻糖膠混合配方，其主要有三功能: 科學研究證實「褐藻糖膠」主要有三個功能，第一、誘導癌細胞自動凋亡；第二、抑制癌細胞血管新生；第三、提升人體免疫力。 目前市面上，海之滴是唯一得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。除了JHFA，「海之滴褐藻糖膠」同樣通過國際認證機構SGS和美國FDA檢驗，確認安全合格並且沒有輻射污染。想進一步瞭解海之滴褐藻糖膠的功效和用戶的實證經驗，請致電公司，精通國、粵、韓文及英語的專業人員為您詳細說明褐藻糖膠的功能和健康益處。電話：(國)1-855-830-5888 (粵)1-855-830-9888 。紐約辦公室地址：3819 Union St. #205 Flushing, NY 11354

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